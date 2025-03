Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Després de més de cinc mesos d'obres al túnel de Roda de Berà, aquest dilluns s'ha restablert la connexió ferroviària entre Tarragona i Barcelona. Després d'un matí de simulacions comercials, el primer tren de la línia R17 amb direcció estació de França ha arribat a les 15 hores a l'estació tarragonina.

Aquest primer viatge ha comptat amb la presència de la consellera de Territori Silvia Paneque, així com l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el director de Rodalies, Antonio Carmona i altres representants polítics tarragonins.

Això sí, la recuperació de la normalitat en el servei de Rodalies a Tarragona ha suposat també la recuperació dels retards, ja que aquest primer comboi ha arribat cinc minuts tard i ha tardat uns altres cinc en arrancar, acumulant una demora de deu minuts. A les pantalles de l'estació, els dos següents viatges en direcció Barcelona també anunciaven retards de 31 i 12 minuts respectivament.

Els trens regionals que viatgen des d'avui per la costa no podran fer parada a Sant Vicenç de Calders fins al 25 de maig, de manera que s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera des de Torredembarra per donar servei a aquesta estació.