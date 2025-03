Paneque assumeix que hi haurà retards en els primers dies de represa del servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona s'ha reprès aquest dilluns a les tres de la tarda. El primer tren ha sortit a les 14.40 hores de l'estació de Salou - PortAventura. Des de Tarragona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat «comprensió» als usuaris i ha assumit que hi haurà retards en els primers dies de represa del servei.

«Entenem perfectament que es donin aquestes circumstàncies», ha assegurat en referència a les incidències. Així mateix, ha afegit que les obres com les del túnel de Roda són «necessàries» per millorar la infraestructura i ha fixat un «horitzó de dos anys» per tenir «un servei de qualitat». Paneque també ha celebrat que els treballs al túnel s'han acabat «en temps i forma».