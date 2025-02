Una jornada de portes obertes s'acomiada de la Necròpolis, que inicia les obres de rehabilitació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge la Necròpolis de Tàrraco acull la darrera jornada de portes obertes i es prepara per iniciar les obres de rehabilitació integral que dignificaran i reintroduiran l'equipament a la trama urbana.

La segona fase del projecte, dedicada a l'obra civil, inclou la remodelació del jardí per fer-lo d'accés públic, la rehabilitació de l'edifici del museu i l'ampliació del mòdul de serveis, entre altres elements.

Així, es recuperarà l'accés original per aconseguir un «encaix» no només amb l'entorn immediat, sinó també amb jaciments com el de Centelles. Durant el cap de setmana es fan jornades de comiat amb portes obertes, monòlegs i visites guiades. El projecte, finançat amb prop de nou milions d'euros de fons europeus, està previst que acabi la segona i tercera fase abans del juny de 2026.

A curt termini està previst que s'acabi la primera fase de la rehabilitació de la Necròpolis de Tàrraco, centrada en les cobertes del museu. La segona fase del projecte de rehabilitació integral de tot el recinte l'executarà l'empresa Vesta Rehabilitación S.L., uns treballs que suposaran 5,3 milions d'euros finançats per fons Next Generation.

Entre altres elements, les obres tindran un efecte directe en el jardí, que passarà a ser un parc obert i al qual es podrà accedir a partir de la recuperació de l'accés original des de l'avinguda Independència.

També es preveu que els treballs millorin la integració visual en la trama urbana a través de talussos i l'ampliació del mòdul de serveis. Alhora, es restaurarà el jaciment i es rehabilitarà l'edifici del museu.

Tot plegat, en paral·lel a la tercera fase del projecte dedicada a la reconstrucció de les cobertes que protegeixen part del jaciment que es troba a l'aire lliure i en la rehabilitació de la nau 'Motors' ubicada a la finca de l'antiga fàbrica de tabacs.

Per aquests treballs es destinaran 1,8 milions d'euros provinents de fons europeus. La reconstrucció de les cobertes respectarà el disseny original de 1971, obra d'Emilio Pérez Piñero.

Un projecte per reconnectar amb la ciutat

Segons la directora del MNAT, Mònica Borrell, es tracta d'un projecte «ambiciós» amb què es pretén reformar l'entorn i connectar-lo de nou amb la ciutat. La troballa de la Necròpolis de Tàrraco va tenir lloc durant les obres de la Fàbrica de Tabacs, l'any 1923. Set anys més tard, s'inaugurava el museu, que va mantenir-se obert fins el 1992, quan es va tancar juntament amb el jaciment.

No va ser fins el 2013 que es va reobrir el jaciment. Ara, la previsió és que l'obra civil del projecte de rehabilitació de l'equipament s'enllesteixi abans del juny de 2026.

Posteriorment, el projecte haurà d'avançar en la seva museïtzació i museografia, si bé ja està plantejada. D'aquesta manera, la nova proposta museogràfica dividirà l'exposició en tres espais: la gran sala central, que vol ser un viatge als anys 20 i 30 del segle XX i al context de descoberta i excavació de la Necròpolis; la sala perimetral, que endinsarà els visitants en la història de la Tàrraco fora muralles i els rituals de la mort; i la planta soterrani, on es conserva part del jaciment.

També es vol retre homenatge a la museografia original dels anys 30, que va ser impulsada per Joan Serra i Vilaró. D'aquesta manera, es vol recrear l'aspecte que tenia la sala central quan es va inaugurar. Entre altres peces, s'hi planteja el retorn d'una de les peces icòniques de la Necròpolis, com és la Nina d'Ivori, que actualment es pot visitar a l'exposició Tarraco MNAT al Tinglado 4.

Un cap de setmana per acomiadar-se de la Necròpolis

Coincidint amb l'últim cap de setmana amb l'equipament obert abans de l'inici de les obres de rehabilitació s'han organitzat unes jornades de comiat. Alguns han vingut de lluny per aprofitar-ho. És el cas del Francesc Ferrer i la seva família d'Elx, que ha desafiat al mal temps per visitar per primera vegada l'espai. «Poder tornar en un parell d'anys, per veure l'abans i el després de la remodelació seria una meravella, sobretot pels xiquets», ha assenyalat.

Durant dues jornades s'ha plantejat una programació especial amb portes obertes, visites guiades, monòlegs, lectures dramatitzades i tallers familiars per donar a conèixer l'equipament de la mà d'entitats com l'Associació Cultural Sant Fructuós, el grup de reconstrucció històrica Thaleia o el col·lectiu TeclaSmit Teatre.

Les activitats amb places limitades van exhaurir entrades a finals d'aquesta setmana, si bé es pot visitar l'espai lliurement i de forma gratuïta.