La rehabilitació de la Necròpolis convertirà els jardins del jaciment en un parc obert a la ciutat

La Gerència d’Infraestructures i Equipaments de Cultura del Ministeri de Cultura ha obert la licitació per a l’execució de la rehabilitació integral de la Necròpolis de Tàrraco. Amb un pressupost base de 5,3 milions que es finançaran a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb els fons europeus Next Generation, el projecte inclou el gruix de l’obra civil que afectarà els jardins i accessos, l’edifici central del museu de la Necròpolis i el mòdul de serveis.

El procediment estarà obert fins al 22 de novembre perquè les empreses interessades en assumir-ne l’execució puguin presentar una oferta. El projecte ha estat elaborat per la unió temporal d’empreses de Tarragona Urbana Strata, que té adjudicada també la direcció de l’obra, en estreta col·laboració amb el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT).

Obert a la ciutat

El projecte comportarà una transformació integral de l’espai, de titularitat estatal i gestionat per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura. En concret, preveu actuacions en tres grans punts: l’edifici del museu al centre del jaciment, tancat des dels anys noranta; els jardins; i el mòdul de serveis, on actualment es troba l’exposició El Món de la Mort.

Un dels canvis més importants seran als jardins, que, segons el projecte, es convertiran en un parc públic obert a la ciutat. D’aquesta forma, part de l’espai enjardinat, un cop rehabilitat, passarà a ser d’accés gratuït durant l’horari d’obertura de la Necròpolis, mentre que el museu i el jaciment requeriran la compra d’entrada.

Per tal d’obrir més l’espai a la ciutat, a més, la rehabilitació preveu la construcció de talussos que permetin salvar l’alçada entre el passeig de la Independència i el jaciment i fer més amable l’accés a l’espai. El projecte també aposta perquè la Necròpolis de Tàrraco recuperi el seu accés original, per la gran escalinata del passeig de la Independència.

Ampliació del mòdul de serveis

Una altra de les novetats serà l’ampliació del mòdul de serveis situat a l’avinguda Ramón y Cajal. Aquest espai es farà créixer per tal d’acollir una nova recepció de visitants i botiga, una sala polivalent i banys.

A més, el mòdul s’ampliarà en forma de galeria porticada que també permetrà ampliar l’espai de vorera a l’avinguda Ramón y Cajal.

Finalment, un altre dels punts d’atenció del projecte és l’edifici del museu situat al centre del jaciment, que se sotmetrà a una rehabilitació integral que inclourà la reparació de paraments i paviments, fusteria, una nova rampa d’accés, així com un nou sistema de climatització i il·luminació, entre altres actuacions.

Nova coberta a la cripta dels Arcs

El projecte es completa també amb accions de restauració al jaciment exterior i a la planta semisoterrani del museu, on es conserva part del jaciment de la Necròpolis, així com actuacions a la coberta de la cripta dels Arcs i l’antiga garita, situades a la finca de Tabacalera adjacent a la Necròpolis. L’actuació inclou l’enderroc de part de la tanca lateral que ara separa la Necròpolis del sector de la finca de Tabacalera del qual s’ha tramitat la mutació demanial a l’Ajuntament de Tarragona. Aquest fet constituirà un avanç en la comunicació d’ambdós espais.

Les actuacions previstes formen part de la primera fase de la rehabilitació integral, amb finançament dels fons Next Generation i en execució des del mes de juliol amb l’inici de les obres de rehabilitació de les cobertes del museu. Aquesta darrera actuació, que es finalitzarà a la primavera, té un cost de més de 400.000 euros.

El projecte per a la Necròpolis es completarà amb altres fases que afectaran, per una banda, la rehabilitació de les cobertes del jaciment dissenyades per Emilio Pérez Piñero, l’adequació de la coneguda com a nau Motors, l’enderroc de les naus adjacents de la finca de Tabacalera (antics magatzem de Ducados), així com la instal·lació de la nova museografia del museu de la Necròpolis.

La Necròpolis de Tàrraco (segles III-V dC) és un dels set espais que actualment formen part del MNAT i, des de l’any 2000, està declarat Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO dins del conjunt arqueològic de Tàrraco. El jaciment es va localitzar el 1923 durant les obres de construcció de la fàbrica de tabacs i la seva excavació, així com el projecte de museu, va ser impulsat per l’eclesiàstic i arqueòleg Joan Serra i Vilaró.