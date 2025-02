Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Necròpolis de Tàrraco tancarà al públic a partir del 23 de febrer com a conseqüència de l’inici de les obres de rehabilitació integral. La segona fase de les obres de rehabilitació de l'espai gestionat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) a la ciutat de Tarragona implicarà també el trasllat de les peces conservades al recinte.

El Ministeri de Cultura, a través de la Societat Mercantil Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni (SEGIPSA), ha adjudicat l’execució d’aquesta fase del projecte a l’empresa Vesta Rehabilitación S.L. per un import de 5,3 milions d’euros (IVA inclòs) finançats amb els fons europeus Next Generation.

Aquesta segona fase implicarà la remodelació de tot l’espai de jardí, que es convertirà en parc d’accés gratuït, així com la integració visual en la trama urbana a través de talussos. També inclourà la rehabilitació de l’edifici del museu i l’ampliació del mòdul de serveis, a més d’una reordenació d’accessos i la restauració del jaciment.

Render dels jardins de la Necròpolis de Tarragona.MNAT

Cobertes del jaciment

Paral·lelament, el Ministeri de Cultura ha obert la licitació de la tercera fase del projecte de rehabilitació de la Necròpolis, que inclourà la reconstrucció de les cobertes que protegeixen la part del jaciment a l’aire lliure, així com també la rehabilitació de la nau Motors, a la finca de l’antiga Fàbrica de Tabacs.

En concret, es preveu una inversió d’1,8 milions euros, també procedents dels fons Next Generation. El període per a la presentació d’ofertes estarà obert fins al 14 de març.

La reconstrucció de les cobertes es farà respectant el disseny original d’Emilio Pérez Piñero realitzat el 1971 i amb un nou material més resistent a les inclemències del temps. Com a testimoni del projecte original, es mantindrà restaurat el tram situat a tocar del passeig de la Independència.

Pel que fa a la nau Motors, es tracta de la rehabilitació integral de l’únic edifici que es mantindrà a la finca de l’antiga Fàbrica de Tabacs adjacent a la Necròpolis i que l’Ajuntament ha cedit a l’Estat per a la seva integració en l’espai gestionat pel MNAT.

Està previst que la segona i tercera fase de la rehabilitació s’executin en paral·lel per a la seva finalització abans del juny de 2026.

Render de la recepció de la Necròpolis reformada.MNAT

Necròpolis integrada a la ciutat

El projecte de rehabilitació integral està redactat, a partir de la direcció del MNAT, per l’equip tarragoní Urbana Strata (format pels arquitectes Pau Jansà, Genís Boix, Amàlia Jansà, Eduard Polo, Andreu Pont i Manuel Prieto, l’arquitecte tècnic Joan Maria Tomàs i el museògraf Ignasi Cristià). La seva execució es va iniciar l’estiu de 2024 amb la primera fase, que implicava la restauració de les cobertes de l’edifici del museu. Aquests treballs està previst que es finalitzin el proper mes de març.

La directora del MNAT, Mònica Borrell, destaca com la seva execució permetrà «l’obertura d’una nova etapa en la gestió de la Necròpolis, amb una nova experiència més còmoda i comprensible per al visitant i un jaciment més obert i connectat amb la ciutat».

El projecte dissenyat per Urbana Strata té com a prioritat reintroduir la Necròpolis a la trama urbana, amb la confiança que això comporti també un avenç en la vida urbana que el rodeja, així com per potenciar la història de Tàrraco i una nova centralitat a Tarragona.

Nou projecte museogràfic

El projecte integral inclou també el disseny de la nova museografia del Museu de la Necròpolis de Tàrraco, situat al centre del jaciment i tancat al públic des del 1992.

La nova proposta museogràfica per a la Necròpolis de Tàrraco dividirà l’exposició en tres espais diferenciats: la gran sala central, que vol ser un viatge als anys 20 i 30 del segle XX i al context de descoberta i excavació de la Necròpolis; la sala perimetral, que endinsarà els visitants en la història de la Tàrraco fora muralles i els rituals de la mort; i la planta soterrani, on es conserva part del jaciment de la Necròpolis.

Render de la nova museografia de la Necròpolis.MNAT

La nova exposició retrà també homenatge a la museografia original dels anys 30 impulsada per Joan Serra i Vilaró. Així, la sala central vol recrear l’aspecte de la sala en el moment de la seva inauguració, amb el retorn també a aquest espai d’una de les peces icòniques: la Nina d’Ivori.

L’execució de la museografia té un pressupost previst d’1,7 milions d’euros. La seva execució haurà d’esperar, però, a la finalització de les fases 2 i 3 d’obra civil.

Jornada de portes obertes

Els dies 22 i 23 de febrer el MNAT celebra les Jornades de Comiat de la Necròpolis amb l’objectiu d’apropar la ciutadania al jaciment en els dos darrers dies d’obertura al públic abans de la rehabilitació.

A banda de l’entrada gratuïta al jaciment, tant dissabte com diumenge s’han programat un seguit d’activitats gratuïtes que inclouen visites guiades amb l’Associació Cultural Sant Fructuós, un monòleg a càrrec del grup de reconstrucció històrica Thaleia, una lectura dramatitzada del col·lectiu TeclaSmit Teatre i activitats familiars a partir del conte La nena d’Ivori.