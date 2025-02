Veïns de la Part Alta de Tarragona es vesteixen de dol per protestar contra els pisos turístics

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del casc antic de Tarragona, a la part alta de la ciutat, han convocat una concentració per a aquest dissabte per protestar contra la proliferació de pisos d'ús turístic, la qual cosa els està expulsant del barri, i per reclamar millores i serveis, com un augment de places d'aparcament.

Joan Anton, un dels portaveus de la recentment creada plataforma veïnal Som Part Alta, lamenta, en declaracions a EFE, que, com passa a d'altres llocs, l'augment de pisos turístics està encarint els lloguers i allunyant als residents del nucli antic.

«Està frenant l'arribada de població jove i hi ha risc que tinguem un barri de cartró pedra. Turisme sí, però ordenat i professional», ha indicat.

La concentració tindrà lloc al migdia a les escales enfront de la catedral de Tarragona i consistirà en una 'performance' entorn del dol. Es col·locarà un crespó negre i una pancarta amb el lema 'Volem viure a la Part Alta, no ens expulseu'.

«La part alta està trista per les diferents coses que ens passen i volem posar-ho de manifest amb un to lúdic i també crític», explica el portaveu de la plataforma, que compta amb unes 330 persones adscrites.

Som Part Alta denuncia en un manifest que el barri «està en una deriva decadent que pot fer-lo inhabitable» i defensa que «sigui un espai multicultural i transversal socialment», on es pugui viure i «alhora permeti la seva visita, l'oci, el negoci, la cultura i l'ensenyament».

A més, critica que és la zona de la ciutat amb menys aparcaments privats i públics: «Les poques places dins la muralla romana haurien de ser per als residents i durant el dia, per als treballadors», afirmen.