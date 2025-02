Som Part Alta reclama convertir una part de Torroja en zona taronja

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Som Part Alta reclama que una part del pàrquing Torroja es converteixi en zona taronja. Aquesta és una de les mesures que proposen per tal de pal·liar el dèficit d’aparcament que pateix el veïnat del nucli antic de la ciutat. En Comú Podem ha registrat les demandes, que es recullen en una moció de quatre acords que es votarà en el pròxim consell plenari.

La plataforma, de recent creació, considera que la nova configuració de l’aparcament a la ciutat a causa de l’arribada de la Zona de Baixes Emissions perjudica els residents de la Part Alta. Des de fa unes setmanes Tarragona compta amb una nova sectorització dels aparcaments regulats i s’ha eliminat la superposició, que permetia als abonats poder aparcar a la zona pròpia i a l’adjacent.

Per tant, ara «els veïns han d’escollir entre la zona de Llevant, amb més places disponibles que el nucli antic, i per tant renunciar a la Part Alta»; o bé «optar per la zona 1, més gran, però amb molt poques places verdes» a tocar del seu barri.

En els acords, reclamen: incorporar a les noves condicions generals d’estacionament l’opció de la superposició; convertir en zones verdes les places del passeig de Sant Antoni i obrir la finca de l’Hostal del Sol; i, per últim, aplicar el règim bonificat a la zona antiga del pàrquing Torroja.