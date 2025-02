Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones han escenificat «la mort de la part Alta» de Tarragona amb un funeral i una pregària col·lectiva per demanar «no ser expulsats» del barri.

Convocats per la plataforma Som Part Alta, nascuda arran de la problemàtica sorgida per les modificacions en l'aparcament per als residents d'aquesta zona de la ciutat, els concentrats han reclamat que el consistori escolti les seves necessitats per millorar el barri.

«Si prenen decisions, que parlin abans amb els veïns. A vegades, si no hi vius, pot ser que t'emmirallis en un model que s'ha fet en una altra ciutat, però que no sigui el que ens vagi millor», ha indicat Núria Plana, coportaveu de l'entitat. De moment, dimarts tenen prevista una reunió amb l'alcalde Rubén Viñuales.

Imatge de la concentració a la Part AltaAriadna Escoda

Imatge de la concentració a la Part AltaARIADNA ESCODA