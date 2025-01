El Fortí de Sant Jordi reobrirà les portes el 24 de maig amb una experiència artística immersiva

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Fortí de Sant Jordi reobrirà, finalment, les seves portes. Ho farà un únic dia i serà el pròxim 24 de maig. El passat divendres, durant la presentació de la nova programació del Mèdol-Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona per a aquest 2025, es va anunciar que l’antic baluard construït al segle XVIII serà un dels espais on es desenvoluparan les exposicions i diferents activitats.

En aquest cas, el fortí acollirà una «experiència immersiva a l’aire lliure —a càrrec de Fito Conesa i Claudia Schneider— que combinarà música i art visual».

Ha passat més d’un any des que van finalitzar les obres de restauració d’aquesta històrica edificació, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), i, des de llavors, no s’ha organitzat cap acte en el seu interior. Des de llavors, hi ha hagut polèmica per la decisió del govern municipal de no obrir-la a la ciutadania.

El conseller de Patrimoni, Nacho García, explicava a finals del 2023 que les limitacions d’aforament per la impossibilitat de fer-hi una sortida d’emergència i els costos per al manteniment va provocar que l’executiu socialista desestimés l’ús lúdic de l’espai.

L’edil assegurava que només hi ha capacitat per a 25 persones i això anul·lava la possibilitat de fer-hi grans esdeveniments. No obstant, assenyalava l’opció de celebrar-hi actes de petit format. Durant el darrer any, el grup municipal d’ERC ha reclamat en diverses ocasions l’obertura del Fortí de Sant Jordi al públic.

De fet, el passat mes de gener, es va aprovar una moció al ple en el qual els republicans recordaven que es van invertir 250.000 euros per a recuperar l’espai, mentre ells eren a govern.

Finalment, el baluard tornarà a tenir vida el pròxim mes de maig, gràcies a la programació del Mèdol. Això sí, de moment, serà només durant un dia per a acollir una de les activitats programades. Des d’ERC ho celebren, però no estan satisfets, perquè volen que s’obri a la ciutadania com un parc, una idea descartada pel govern.

Rècord d’activitats

El Mèdol farà un programa de rècord aquest 2025 amb prop de 40 activitats, les quals es desenvoluparan principalment a Casa Canals. Però també se celebraran a altres espais com el Fortí de Sant Jordi, el Banc d’Espanya, la Tabacalera o l’antiga presó provincial.

La primera activitat de l’any s’insereix clarament en la línia interdisciplinària del programa. Es tracta d’una instal·lació de l’artista visual Leo Pum que es podrà veure del 20 al 22 de febrer a Cal Massó de Reus i que s’inspira en l’imaginari de les novel·les fantàstiques i els jocs de rol. La resta d’activitats es poden consultar a www.medol.cat.