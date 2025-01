ERC, Junts i el PP voten a favor de l’obertura del Fortí de Sant Jordi

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana ha tornat a reclamar al govern del PSC que obri el Fortí de Sant Jordi als tarragonins. Ho va fer en el ple d’ahir, mitjançant una moció, en la qual reclamava la dignificació d’aquest espai, així com la seva obertura «abans que acabi l’any 2025, garantint l’accés públic per a la ciutadania i fent un acte d’inauguració per donar a conèixer a la ciutadania la seva recuperació». La proposta va tirar endavant gràcies als vots a favor dels republicans, el PP, Junts i el conseller no adscrit Javier Gómez.

La portaveu d’ERC, Maria Roig, recordava que «el govern de Ricomà va destinar 250.000 euros per a recuperar el Fortí de Sant Jordi». «Malgrat això, continua tancat després de la intervenció i degradant-se cada dia», exposava l’edil, qui afirmava que falta «voluntat política». Els republicans assenyalen que, segons un informe municipal, l’aforament màxim és de 100 persones, amb limitació de 25 persones a la zona definida com a pas de ronda. Per tant, assegurava Roig, «es poden fer actes de petit format així com la visita del mateix espai». El PSC va votar en contra de la moció. El conseller de Patrimoni, Nacho García, criticava que ERC «no va preveure una despesa per obrir el fortí» i que, ara, no ha volgut negociar cap partida pressupostària per a obrir-lo.