El Mèdol - Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona programa 40 activitats per aquest 2025

El Mèdol - Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona ha programat prop de 40 activitats entre exposicions, performances, accions transmèdia i projectes educatius transgressors. Les activitats es desenvoluparan principalment a Casa Canals, però també al Banc d’Espanya, la Tabacalera, Cal Massó a Reus, el circ romà, el Fortí de Sant Jordi o l’antiga Presó Provincial.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos; i el director de Mèdol, Vicent Fibla, han presentat el programa i també han fet balanç de l’any anterior. Un any, el 2024, en que la participació ciutadana s'ha vist incrementada de manera exponencial amb gairebé 30.000 persones. Això suposa un increment respecte al 2023 de 10.000 persones, especialment gràcies a les iniciatives dutes a terme a la Tabacalera i al Banc d’Espanya.

Tal com ha valorat la consellera Sandra Ramos, «aquest fet ratifica que l’any 2024 ha estat l’any de consolidació de Mèdol i de la seva obertura de cara a la ciutat – i ha conclòs – estem molt satisfets i cal seguir en aquesta línia ja que ens demostra que la ciutadania se sent interessada».

Aquest 2025 Mèdol presenta un programa amb rècord d’activitats. Si al 2024 acollia 6 exposicions, aquest 2025 veuran la llum 9 mostres, sota la mirada de més de 20 artistes i comissaris. També s’hi sumen a la programació anual 15 propostes de vídeo, 15 ponents pel que fa a les activitats educatives, 30 artistes més en diverses activitats i 10 premis.

Mèdol amplifica aquest 2025 els creadors i les creadores que defugen l’ortodòxia, combinen diferents disciplines creatives i prenen posicions amb discursos d’actualitat, com la sostenibilitat, la diversitat de gènere o l’impacte digital. «Hem dissenyat un programa que dona veu als que desafien els límits de les disciplines artístiques convencionals. Hem previst més exposicions que mai i el nostre objectiu és apropar Mèdol a tothom», ha explicat el director de Mèdol, Vicent Fibla. Per la seva banda, Ramos recordava que «volem convertir Mèdol en un punt de trobada per a les persones que busquen en l’experiència artística una eina de transformació social i cultural».

Activitats

La primera activitat de l’any és una instal·lació de l’artista visual Leo Pum que es podrà veure del 20 al 22 de febrer a Cal Massó de Reus i que s’inspira en l’imaginari de les novel·les fantàstiques i els jocs de rol. Lore acollirà quatre actuacions musicals i performances sonores a càrrec d’artistes valencianes.

L’espai Les Golfes de Casa Canals acollirà quatre exposicions pilar del programa de Mèdol 2025. La mostra d’Eduardo Valiña, dintre del programa de Cultura Verda, reflexionarà al voltant de qüestions com la identitat, el paisatge humà, el territori i la sostenibilitat, i es podrà veure del 13 de març al 25 de maig. Prendrà el relleu la primera exposició individual de gran format de l’artista visual reusenca Ester Ferrando, que treballa en la intersecció entre la matèria, l’espai i el cos. Aquesta mostra, comissariada per Joana Hurtado, es podrà veure del 5 de juny al 24 d’agost.

Tot seguit arribarà a Les Golfes una altra mostra d’una artista tarragonina, l’ampostina Ariadna Mangrané, que es podrà veure entre el 4 de setembre i el 16 de novembre. L’obra de Mangrané, resident a Malmö (Suècia), combina escultures i instal·lacions, i interroga l’espai, el temps i les formes de l’art contemporani. Com és habitual, l’emblemàtic traster artístic de Casa Canals quedarà reservat les últimes setmanes de l’any per al festival de fotografia SCAN, que enguany es focalitza en l’obra de Paula Artés. L’artista barcelonina compartirà la seva mirada a Tarragona del 27 de novembre a l’11 de gener de 2026.

De la mà de Mèdol, les naus centrals de Tabacalera tornaran a obrir les portes per acollir grans instal·lacions lumíniques i sonores. La segona edició del festival Digital After All, comissariat aquest any per Antònia Folguera (Sónar +D), tindrà lloc del 15 al 18 de maig i inclourà creacions de Desilence i Suzanne Ciani, Joan Llort i Tarta Relena i el col·lectiu Thalastasi, entre altres. A la tardor, del 7 al 30 de novembre, el duo Cabosanroque farà parada a l’antiga fàbrica de tabacs amb Flors i viatges, una instal·lació immersiva que fusiona art sonor, escultura i teatre, i que s’inspira en l’obra homònima de Mercè Rodoreda.

També el Banc d’Espanya acollirà instal·lacions i noves exposicions de Mèdol. Durant dos caps de setmana a l’abril s’hi podrà veure la instal·lació Quant dura la meva vida? Quan tarda el progrés?, de l’artista tarragonina SiiGii, conegudi per la fusió de moda, escultura, cos i identitat. I els dies de les festes de Santa Tecla, l’antiga seu bancària acollirà una mostra del valencià Hugo Martínez-Tormo, de Paiporta -un dels municipis més afectats per la Dana al País Valencià-, que aborda de manera crítica els problemes mediambientals i la tendència humana cap a l’autodestrucció.

Produccions audiovisuals

Durant el 2025, Mèdol s’ha proposat fer un lloc destacat a la producció de vídeo. Les arts audiovisuals seran protagonistes amb projectes com El futur no és el que solia ser, que analitza la influència de la globalització i la digitalització en la memòria col·lectiva, i El que queda després, que documenta les accions artístiques dutes a terme els anys 2023 i 2024 a Tarragona. Dirt.mp4, per la seva banda, reflexionarà sobre la sostenibilitat digital, mentre que dos cicles de vídeo estableixen llaços amb dos festivals de la ciutat: REC xtnd, en col·laboració amb el festival de cinema tarragoní, reinterpretarà el curtmetratge des d’una perspectiva innovadora; i SCAN Films ho farà des de la imatge en moviment, complementant el programa fotogràfic. Tots aquests programes es podran veure a l’Espai L de Casa Canals.

Les activitats participatives destacaran amb projectes com el diàleg entre Kenor i Anna Taratiel a l’Escala de Mèdol, que reconfigurarà espais urbans a través del color i la geometria, o la projecció de Núria Güell a la Presó Provincial de Tarragona, Paraules d’amor, que qüestionarà les representacions socials de l’amor i les seves implicacions socials. El Jardí Digital, a la Sala Plana i el Circ Romà, explorarà la relació entre tecnologia i patrimoni amb propostes interactives, mentre que Fito Conesa i Claudia Schneider oferiran una experiència immersiva a l’aire lliure que combinarà música i art visual. Serà el 24 de maig al Fortí de Sant Jordi.

La 1a convocatòria de residències Res3 és una nova iniciativa que neix amb la voluntat d’enfocar la mirada artística als reptes mediambientals i el canvi climàtic des de les comarques tarragonines. Mèdol activa, amb tres espais més del territori, un projecte conjunt entre tres residències de les tres comarques tarragonines: Roser de Foc (Baix Camp), Convent de les Arts (Alt Camp) i Nectar (Tarragonès), amb una formalització final a l’Espai L de Mèdol, consolidant-se com a catalitzador de l'art al territori.

Les accions d’educació i divulgació seguiran amb la segona edició del cicle de màsterclass MED Institut proporcionarà eines a professionals de la cultura, mentre que el programa amb Còdol, Viu l’art viu, connectarà l’art amb les famílies i els estudiants. Els premis com el 3r Premi Radar Mèdol, els 4rts Premis Artiga i les residències artístiques, incloent la 3a convocatòria TikTok, continuaran impulsant el talent emergent. A més, iniciatives com Biblioteca de Biblioteques i Artsud reforçaran la presència de l’art en el dia a dia, mentre que L’Irradiador continuarà aglutinant els i les artistes de la demarcació.