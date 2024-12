El Recinte Firal, el gran pati

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dies entre les dates assenyalades de les festes nadalenques són com llacunes. De recuperar-se dels àpats copiosos i d’algunes ressaques. De fer vacances, de repassar el fet els últims dotze mesos, de pensar en propòsits per l’any vinent.

Però els infants d’això no n’entenen i, amb les escoles tancades, necessiten d’altres coses per omplir aquests dies. Per a ells, i per les seves famílies, el Parc de Nadal és el gran aliat. «Que queda molt?», preguntava un infant a la seva mare mentre baixaven pel carrer d’Orosi.

«No, estem aquí mateix», li responia ella. En tombar el carrer i veure la cresta dels inflables, la cara del nen ja es va il·luminar. A mig matí, s’acumulaven carrets amb infants petits a les portes del Recinte Firal. La cua d’aquells que no havien comprat l’entrada abans creixia a poc a poc.

En entrar, els nens no sabien ben bé on anar, sobrepassats pels estímuls que hi trobaven dins. Una novetat del Parc d’enguany és una pista de gel. Una de les parades obligatòries dels infants.

La pista de gel és un dels principals atractiusGerard Martí

«Grava’m papa, mira com patino!», cridava una nena. Els adults preferien mirar l’espectacle de patinatge des de la tanca. Una altra de les novetats d’enguany ha sigut que sota el lema Un parc de Nadal de conte, es fan espectacles professionals diaris.

S’han muntat unes grades en una pista de circ amb 250 seients i la Cia Passabarret està al càrrec de la programació. «Crec que enguany està millor que altres anys. Hi ha més varietat», deia en Marçal, que visitava el parc amb els seus infants de 8 i 5 anys. L’Irene, amb la seva filla de 6 anys, hi coincidia: «Sembla que hi hagi més espai i estigui millor distribuït. Nosaltres cada any venim», expressava.

El Recinte Firal es transforma aquests dies en un gran pati d’escola. A excepció que, en comptes de professors, als infants els acompanyen els seus pares. I, com no, també els avis. «La meva filla i el gendre treballen i aquests dies els fills estan amb nosaltres. Aquí es distreuen molt. A casa s’avorririen», expressava la Paquita, que venia al Parc amb els seus tres nets.

Els infants tenen a l’abast també jocs esportius i de psicomotricitat, com tir amb arc, rugbi, bàsquet, competicions zig-zag i parkour. I també hi ha jocs més d’enginy i misteri, com els que ofereixen els Jocs Tronats. O de construcció, on més d’un adult s’apunta i es posa a prova per no defraudar els seus petits.

Infants i adults gaudeixen de les diferents propostes del ParcGerard Martí

Les previsions de l’Ajuntament de Tarragona és que pel Parc hi passen cada dia més de 1.500 persones i estarà obert fins al 4 de gener al vespre. L’horari és d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.