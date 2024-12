Espectacles familiars i una pista de gel, les novetats del Parc de Nadal de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona comptarà enguany amb un Parc de Nadal renovat, pensat per a infants de fins als 12 anys, que inclourà espectacles. Del 27 de desembre al 4 de gener, el Recinte Firal de Tarragona es convertirà en un espai màgic on la diversió, l'emoció i l'esperit nadalenc seran els protagonistes.

El Parc comptarà amb una pista de gel, un inflable de parkour, un trenet nadalenc, una especial atenció a les propostes per infants de 0 a 5 anys i una àmplia programació d’espectacles familiars (un al matí a les 12.30h i un altre a la tarda a les 18.30h).

Els espectacles inclouran el teatre, contes, màgia, música i circ, amb una notable presència de companyies locals, com ara Els Barlou o la Judith Trilirí. Destaca l’espectacle d’obertura, el show musical de la companyia Més Tumàcat, i també la clausura musical amb el grup La Colla Pirata (alter ego de Pepet i Marieta). D’aquesta manera hi haurà un espai específic per a les actuacions, amb una grada semicircular que compta amb un aforament de 200 persones assegudes. El recinte comptarà amb una zona per menjar amb food-trucks.

Pel matí, d’11.00h a 12.30h, el Parc treballarà reduint al màxim els sorolls, sense música ambiental i evitant el bullici habitual del Parc per acollir còmodament a infants amb hipersensibilitat sensorial. Per aquest motiu s’habilitarà una Zona de Calma, un espai de confort on es minven els estímuls externs que per si mateixos els poden generar un intens malestar. A la tarda, les llums, el color i els espectacles de major format ocuparan l’espai, on hi haurà una major presència d’inflables d’habilitat i esportives.

L'horari d'obertura serà d’11.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h, amb un preu d'entrada de 4 euros i preus reduïts de 3 euros per a famílies nombroses i monoparentals. Els menors de 2 anys, majors de 65 i persones amb alguna discapacitat entraran gratuitament. Els adults acompanyants pagaran un euro i també hi ha un abonament per 18 euros. Els dies 27 de desembre i 1 de gener només obrirà a la tarda i el dia 31 de desembre només al matí. Les entrades surten avui a la venda i es poden adquirir en aquest ENLLAÇ.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha destacat que «el Parc de Nadal és un nou parc, totalment renovat. Hem volgut apostar per ell apropant-nos a les famílies i encara més als infants. Ells són els autèntics protagonistes i han de gaudir com mai. Sota aquest objectiu hem treballat en la nova oferta del Parc».

Senyalització amb pictogrames

Les logopedes Olga Fernández Carrión i Maite Tous Vergés, de l'Escola La Muntanyeta de Tarragona, han realitzat la senyalització del Parc de Nadal amb pictogrames. Aquests elements faciliten la comunicació i l’accesibilitat cognitiva a totes les persones que per diferents factors presenten greus dificultats en aquestes àrees que dificulten la seva inclusió en qualsevol àmbit de la vida quotidiana.