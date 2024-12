Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest Nadal 2024, la demarcació de Tarragona torna a acollir una gran varietat de parcs de Nadal, ideals per als més petits i els més joves de la casa per passar una bona estona durant les vacances nadalenques. Aquestes són les diferents opcions que ofereixen els municipis tarragonins:

Tarragona

Del 27 de desembre al 4 de gener, el Recinte Firal de Tarragona es convertirà en un espai màgic on la diversió, l'emoció i l'esperit nadalenc seran els protagonistes. El Parc comptarà amb una pista de gel, un inflable de parkour, un trenet nadalenc, una especial atenció a les propostes per infants de 0 a 5 anys i una àmplia programació d’espectacles familiars (un al matí a les 12.30h i un altre a la tarda a les 18.30h).

Pel matí, d’11.00h a 12.30h, el Parc treballarà reduint al màxim els sorolls, sense música ambiental i evitant el bullici habitual del Parc per acollir còmodament a infants amb hipersensibilitat sensorial.

L'horari d'obertura serà d’11.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h, amb un preu d'entrada de 4 euros i preus reduïts de 3 euros per a famílies nombroses i monoparentals. Els menors de 2 anys, majors de 65 i persones amb alguna discapacitat entraran gratuitament. Els adults acompanyants pagaran un euro i també hi ha un abonament per 18 euros. Els dies 27 de desembre i 1 de gener només obrirà a la tarda i el dia 31 de desembre només al matí.

Reus

El Parc de Nadal de Reus tornarà a obrir portes a les instal·lacions de FiraReus, al Tecnoparc, del 27 de desembre al 4 de gener. Es mantindrà la Zona Jove per a adolescents d’11 a 17 anys amb activitats relacionades amb la cultura japonesa, incloent-hi manga, anime i els videojocs; jocs de rol i de taula; i tallers.

Com a novetats hi haurà un simulador virtual per conduir un autobús per dins de la ciutat o una mena de planetari on es projectaran continguts vinculats al cicle de l’aigua. També hi haurà les activitats clàssiques a la zona interior com els inflables, pintacares, jocs de fusta, el circuit viari combinades amb novetats com els slots i un nou circuit de gimcana esportiu. A l'exterior també hi haurà els bumper cars, una mena de cotxes de xoc, a més d'una àmplia oferta d’aventura, karting i inflables.

Un any més, les persones amb trastorn de l'espectre autista o altres necessitats especials disposaran d’una hora tranquil·la els dies 29/12 i 2/01 de 15 a 16 h on podran experimentar durant una hora amb el mínim de soroll, música i il·luminació, i reduir així l'estrès que provoca el tràfec dels esdeveniments a diferents col·lectius.

El Parc obrirà les portes el divendres 27 de desembre fins al dissabte 4 de gener, de 15:00h a 21:00 h, excepte el 31 de desembre que estarà tancat, i l’1 de gener amb l’horari de 16h a 21h. Els joves tindran un 25% de descompte en el preu d’entrada amb la Targeta Jove de Reus, que es pot fer gratuïtament al Casal de Joves. També s'aplicaran els descomptes habituals: famílies nombroses, famílies monoparentals, titulars de targeta acreditativa de persones amb discapacitat, titulars del Carnet Jove de la Generalitat i Titulars de la Targeta Daurada amb un import de 3 euros (IVA inclòs) i també per la compra de 10 o més entrades el preu establert és de 3 euros (IVA inclòs).

Vila-seca

El Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca acollirà un any més els parcs de Nadal, que obriran les seves portes a Vila-seca, a partir del 27 de desembre i s’allargaran fins al dilluns dia 30 de desembre.

Per una banda, el Parc Infantil de Nadal tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 17.00 a 20.00 h. Activitats per als més petits com ara un planetari, tirolina, rocòdrom, inflables, taller de bombolles i més sorpreses esperen als més petits durant aquestes festes. Cal recordar que l’entrada al parc és solidària i, preferiblement, es demana alimentació infantil que anirà destinada al Banc d’Aliments de Vila-seca.

En el cas del Parc Jove de Nadal, dirigit a majors de 12 anys, el 27 de desembre de 17.00 a 20.00 h està programat Master xef, un concurs de cuina pel qual es necessita inscriure’s prèviament a l’Espai Jove. El dissabte 28 de desembre a partir de les 10.00 h el Parc Jove es trasllada al Skate Park de Vila-seca per a gaudir d’un Open Skate&Scooter fins a les 2 de la tarda.

Cambrils

El pati de l'edifici Vedruna de Cambrils és l'espai escollit per dur a terme el Parc de Nadal destinat a nens de 2 a 14 anys. El Parc de Nadal començarà el 27 de desembre i s'allargarà fins al 5 de gener. Els més petits gaudiran de tallers de manualitats, jocs, així com zona d'inflables.

El dia 31 de desembre només estarà obert al matí i el dia 1 estarà tancat. L'horari serà de les 10.30 a les 13.30 hores i de les 16.30 a les 19.30 hores. El preu de l'entrada serà de tres euros -tres euros al matí i tres a la tarda- i també hi haurà l'abonament per tots els dies per 40 euros.

Salou

El Pavelló Salou Centre acollirà el Parc de Nadal, on els més petits de casa podran gaudir d'infinitat d'activitats. Aquest obrirà les portes del 27 de desembre fins al 5 de gener de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores. Els dies 31 de desembre i 1 de gener i el 5 de gener a la tarda el parc romandrà tancat.

El parc comptarà amb atraccions de fira, tallers, música, aventura i esport. Els dies 28 i 29 de desembre actuaran les Escoles de Dansa de Salou, mentre que els dies 2 i 3 de gener de 18 a 19 hores hi haurà la visita dels patges reials. El dia 2 també serà el Dia solidari i l'entrada serà gratuïta si es porta 2 quilos de menjar que es destinarà a les associacions benèfiques de Salou.

El dia 30 de desembre i el dia 3 de gener al matí serà el moment sense sorolls perquè persones amb trastorn de l'espectre autista o altres necessitats especials puguin gaudir de l'espai.

Constantí

El Parc de Nadal de Constantí tindrà lloc del 27 fins al 29 de desembre, de 10 a 13 h i 16:30 a 19:30 h al Pavelló Poliesportiu. El preu de l'entrada serà de 3 euros per un dia; cinc euros per dos dies i sis euros per tres dies. Entre les activitats hi haurà tallers, jocs i inflables.

El Morell

El Pavelló Municipal del Morell acollirà del 27 al 29 de desembre el Parc de Nadal. El recinte durant tres dies per a poder jugar, fer tallers, activitats i gaudir dels inflables i atraccions. Durant els dies del parc hi haurà activitats amb l’Associació Club de Judo i Defensa Personal Tai i el Club Futbol Sala el Morell que realitzaran tallers i activitats obertes a tothom.

Els dies del Parc de Nadal l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut del Morell tindran un espai de descans, dolços i refrigeris on recolliran diners per tal de fer el viatge de final de curs.

L'horari del parc serà d'11 a 14 h. i de 16 a 19 h.

La Pobla de Mafumet

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, tindrà lloc el Parc infantil de Nadal a la zona del Pavelló. L'horari serà de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h. Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2 de gener, només hi haurà activitat a l’exterior del Pavelló.

Torredembarra

Els dies 3 i 4 de gener, el Pavelló Sant Jordi acollirà el Parc de Jocs de Reis per a infants de 3 a 12 anys. L'horari serà de 17 a 20 hores. El divendres 3 de 16 a 17 hores tindrà lloc l'hora tranquil·la per a nens amb necessitats específiques i especials. L'accés serà gratuït.

Altafulla

Del 2 al 4 de gener, el Poliesportiu municipal d'Altafulla celebrarà el Parc de Nadal. Aquest tindrà un horari de 16 a 20 hores.

El Vendrell

El Pavelló Àngel Guimerà acollirà per les vacances escolars de Nadal el conegut Jokirama, es tracta d’un espai familiar per a infants fins a 12 anys. Hi haurà espectacles, teatre, música, tallers de manualitats i moltes sorpreses més. Totes les activitats són gratuïtes i tenen un aforament limitat. Els infants sempre han d’anar acompanyats d’una persona adulta.

Els horaris serà de 10 a 13 h. i de 17 a 20h. els dies 27 i 30 de desembre.