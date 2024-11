El fort vent provoca diverses incidències a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les ventades d’aquesta matinada i matí han generat múltiples incidències a Tarragona i altres municipis del Camp de Tarragona. La Conselleria de Protecció Civil ha activat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) en fase d’alerta pel risc de ventades i ha ordenat el tancament preventiu de parcs públics i recintes històrics, com el Parc de la Ciutat, el Passeig Arqueològic i l’Amfiteatre.

Principals incidències

Caiguda d’arbres

Un arbre ha caigut sobre la porta de sortida de l’Institut Martí i Franquès, al carrer Vidal i Barraquer. Els bombers han intervingut per retirar-lo.

Un altre arbre ha caigut al carrer Riu Llobregat, a Campclar, on també s’han retirat branques al carrer Sant Benilde.

Afectació ferroviària

A l’estació de l’Arboç (Baix Penedès), un arbre caigut sobre les vies ha obligat a transbordar passatgers a un altre tren després d’un xoc. La circulació entre l’Arboç i els Monjos es fa per via única, amb retards significatius mentre tècnics d’Adif treballen per normalitzar la situació.

Altres danys

A la Pineda (Vila-seca), un contenidor de brossa ha estat desplaçat pel vent, impactant contra un vehicle estacionat al carrer Amadeu Vives i trencant-ne els vidres. No s’han reportat ferits.

Actuacions i avisos

Els Bombers de la Generalitat han rebut 92 avisos per les ventades entre les 8.30 i les 10.00 hores, 18 dels quals a la regió de Tarragona. Entre les 21.30 hores d’ahir i les 8.30 hores d’avui, s’han comptabilitzat 12 serveis destacats a la zona, principalment per la retirada d’arbres i branques caigudes.

El telèfon 112 ha rebut 496 trucades relacionades amb el vent fins a les 10.00 hores, amb Tarragona registrant 20 avisos.