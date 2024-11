Un tren xoca contra un arbre caigut a la via a l'Arboç, que afecta l'R4

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La caiguda d'un arbre a prop de l'estació de l'Arboç (Baix Penedès) afecta la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies Renfe. De fet, un tren ha acabat xocant amb l'arbre i els passatgers que hi viatjaven han estat transbordats per passarel·les a un altre comboi.

Com a conseqüència de l'afectació, els trens circulen per via única entre les estacions de l'Arboç i els Monjos. Els combois poden quedar aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s’apropin al tram afectat. Tècnics d'Adif treballen per retirar l’arbre.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 92 avisos per les ventades entre les 8.30 i les 10.00 hores d'aquest dimecres. La majoria d'aquests avisos han estat per arbres, branques o altres elements caiguts o a punt de caure. Dels avisos rebuts pels Bombers de la Generalitat, a la de Tarragona se n'han produït 18. Des de les 21.30 hores de dimecres i les 8.30 hores de dimecres, aquest cos d'emergències havia rebut 32 avisos. D'altra banda, el telèfon 112 ha rebut 496 trucades fins a les 10.00 hores.

Del total de trucades, 340 provenien del Barcelonès, 42 del Baix Llobregat, 26 del Vallès Occidental i 25 del Tarragonès. Pel que fa als municipis amb més trucades, són Barceona (318), Tarragona (20), l'Hospitalet de Llobregat (18) i Castelldefels (15).