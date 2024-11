Els Bombers atenen 12 avisos per ventades durant la nit a Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han atès 12 avisos per les ventades entre les 21.30 hores d'aquest dimarts i les 8.30 hores d'aquest dimecres a la regió de Tarragona. La majoria d'aquests han estat per arbres caiguts.

Entre els serveis més destacats hi ha un arbre que ha caigut al mig del carrer Riu Llobregat al barri de Campclar. Els bombers han procedit a la seva retirada. També han retirat una branca al carrer Sant Benilde.

Un altra actuació l'han fet a la Pineda (Vila-seca), on un contenidor de la brossa ha sortit volant per la força del vent al carrer Amadeu Vives i ha xocat contra un vehicle estacionat. Com a conseqüència del cop els vidres del cotxe s'han trencat. No hi ha hagut danys personals.

El Servei Meteorològic de Catalunya té activat el risc alt per forts vents al Barcelonès fins al migdia, amb ratxes que poden superar els 20 metres per segon, i que passarà a ser moderat entre el migdia i les sis de la tarda. Altres comarques amb risc alt són el Baix Llobregat i el Garraf fins al migdia i n'hi ha més d'una desena més de Ponent, entorn del Tarragonès i fins al Maresme en risc moderat.