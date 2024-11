Tarragona, la ciutat dels vidres de cotxe trencats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Robar i saquejar vehicles s’ha convertit en un fet habitual a la ciutat de Tarragona. Sense anar més lluny, aquest passat dissabte, els Mossos d’Esquadra van detenir un individu com a presumpte autor de 31 robatoris a l’interior de vehicles. Els fets van succeir al voltant de les 01.30 hores del mateix dissabte quan una patrulla va rebre l'avís de la Sala Regional de Comandament informant que hi havia nombrosos vehicles saquejats a l’avinguda Andorra.

Mitja hora més tard, la patrulla va rebre un segon avís alertant-los que un testimoni havia vist un home forçant vehicles pel carrer dels Garrofers de Tarragona. En arribar, van identificar un jove que coincidia plenament amb la descripció i que, a més, portava un jersei amb taques de sang i talls recents a les mans.

Amb els diferents indicis incriminatoris, els Mossos d’Esquadra el van detenir pels trenta-un robatoris en interior de vehicle comesos aquella matinada a Tarragona. El detingut, amb nombrosos antecedents policials per delictes patrimonials, va passar diumenge a disposició judicial.

Tarragona, la ciutat dels vidres trencats

Aquest tipus d’actes s’han convertit en habituals a Tarragona, amb punts a la ciutat en els quals aquests fets es produeixen de manera freqüent com, per exemple, és el cas del pàrquing de la Tabaquera. De fet, una de les afectades va assegurar a Diari Més que es va trobar la furgoneta oberta i que els lladres s’havien emportat tot el material que hi havia a l’interior.

Un altre dels punts en el qual s’han assaltat cotxes ha estat davant de l’Escola Miracle. De fet, el passat 1 d’agost, diversos vehicles estacionats davant de l’esmentada escola van aparèixer amb els vidres trencats. Els fets van ocórrer durant la matinada a la zona verda regulada situada al carrer Robert d’Aguiló, al costat de l’amfiteatre.

Tres dies més tard, el 4 d’agost, la Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir dues persones que havien robat a diversos vehicles estacionats als carrers Doctor Zamennoff i Robert Gerhard. Diversos testimonis van veure com, al primer carrer, els arrestats van trencar un dels vidres d’un cotxe amb un objecte, així que van avisar a la policia. Els agents es van traslladar fins al lloc per verificar els fets i van poder comprovar que el vehicle presentava danys i havia estat saquejat.

Minuts més tard una segona trucada alertava de fets similars al carrer Robert Gerhard. El testimoni va escoltar els cops i l’alarma del vehicle des del seu domicili pel que va sortir al balcó i va poder visualitzar dues persones que corresponien a la mateixa descripció que els autors dels fets del carrer Doctor Zamenhoff, com sortien corrents direcció al carrer Ramón i Cajal i com un turisme estacionat al carrer presentava fractura de la lluna davantera.

Agents de paisà, en arribar a la cruïlla del carrer Ramón i Cajal amb l’avinguda Vidal i Barraquer, van observar una persona que corresponia a la descripció d’un dels autors anterior. Uns metres més endavant, al costat d’un altre vehicle estacionat es trobava la segona persona descrita pels testimonis, que en ser sorprès pels agents no li va donar temps de causar els danys a aquest tercer vehicle.