Apareixen diversos cotxes amb els vidres trencats davant l'Escola Miracle de Tarragona

Diversos veïns de Tarragona han començat el dia de dijous amb una mala notícia. Diversos vehicles estacionats davant de l'Escola Miracle ha aparegut amb els vidres trencats.

Els fets haurien passat durant aquesta matinada a la zona regulada verda situada al carrer Robert d'Aguiló, a tocar de l'amfiteatre. En una imatge difosa per Instagram es veu com el vidre de darrera d'un Nissan Almera completament trencat.

No és el primer cop que un acte vandàlic com aquest passa a la ciutat. I es que els lladres s'aprofiten de llocs poc concorreguts per robar a l'interior de vehicles buscant articles de valor.

