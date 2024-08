Detenen dos lladres de cotxes a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut la matinada del 4 d’agost dues persones com a presumptes autors de tres delictes, dos per robatori amb força interior de vehicle i un d’ells en grau de temptativa. La detenció es va produir al carrer Vidal i Barraquer de la ciutat.

Varies dotacions policials, mentre es trobaven realitzant servei de vigilància preventiva per la zona, van rebre l’avís de la Sala de Coordinació i d’atenció a la Ciutadania que al carrer Doctor Zamennoff s’havia produït un robatori a l’interior d’un vehicle.

Segons els testimonis, dues persones van trencar un dels vidres del cotxe amb un objecte. Els agents es van traslladar fins al lloc per verificar els fets i van poder comprovar que el vehicle presentava danys i havia estat saquejat.

Minuts més tard una segona trucada a la Sala de coordinació alertava de fets similars al carrer Robert Gerhard. El testimoni va escoltar els cops i l’alarma del vehicle des del seu domicili per la qual cosa va sortir al balcó i va poder visualitzar a dues persones que corresponien a la mateixa descripció que els autors dels fets del carrer Doctor Zamenhoff, com sortien corrent direcció al carrer Ramón i Cajal i com un turisme estacionat al carrer presentava fractura de la lluna davantera.

Agents de paisà, en arribar a la cruïlla del carrer Ramón i Cajal amb l’avinguda Vidal i Barraquer, van observar a una persona que corresponia a la descripció d’un dels autors anterior. Uns metres més endavant, al costat d’un altre vehicle estacionat es trobava la segona persona descrita pels testimonis, el qual al ser sorprès pels agents no li va donar temps de causar els danys a aquest tercer vehicle.

Els agents van procedir a la detenció de les dos persones per tres presumptes delictes, dos per robatori amb força interior de vehicle i un d’ells en grau de temptativa.

Els detinguts van ser traslladats a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i posteriorment, a les dependències dels Mossos d'Esquadra on van quedar en custòdia.

