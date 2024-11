Fiscalia i acusació reiteren que l'agressió que va provocar la mort del treballador d'Autocars Plana a Tarragona va ser intencional

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia i acusació particular reiteren la intencionalitat «dolosa indirecta» de l'agressió del treballador que va provocar la mort a un company de feina a l'empresa Autobusos Plana. Aquest dimarts s'ha celebrat la vista pel recurs d'apel·lació de la defensa de l'investigat per recórrer la presó provisional i demanar la llibertat del seu client amb l'argument que el va agredir sense intenció de provocar-li la mort.

El procediment s'ha celebrat al jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, i la decisió se sabrà d'aquí a uns dies. Fonts jurídiques, consultades per l'ACN, asseguren que la causa s'ha transformat a Tribunal del Jurat i que el cas es podria jutjar com a homicidi dolós.

La tipificació del delicte per la mort del cap de Recursos Humans de l'empresa Autobusos Plana encara no s'ha tancat. La defensa de l'agressor demana que se'l jutgi per un delicte d'homicidi per imprudència. Fiscalia i acusació particular demanen que se'l jutgi per homicidi dolós o per assassinat. Les peticions de penes en aquest cas s'elevarien entre els 10 i els 25 anys de presó.