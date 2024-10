El treballador d'Autobusos Plana va morir pel cop de puny «fulminant» d'un company de feina i no per la caiguda

Publicat per Redacció ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les càmeres de l'empresa de transport amb seu al polígon Riu Clar de Tarragona van enregistrar l'agressió del passat 4 d'octubre, on un treballador va propinar un cop de puny al responsable de recursos humans. La víctima, que en un primer moment es trobava bé, va empitjorar quan es trobava a l'Hospital Joan XXIII, on va acabar morint dimecres.

El treballador d'Autobusos Plana que va traspassar aquest dimecres va morir pel cop de puny «fulminant» que va donar-li un company de feina i no per la caiguda posterior. Segons fonts jurídiques a les quals ha tingut accés l'ACN, l'agressor es va negar a comparèixer davant els responsables de l'empresa que havien de notificar-li una sanció.

La víctima -responsable de recursos humans-, va esperar que l'empleat arribés de fer un trajecte per dirigir-se cap a ell i notificar-li. L'agressor va baixar del vehicle i va donar-li un cop al cap que va provocar que l'agredit caigués «fulminat» a terra i es tornés a colpejar al cap. Fonts pròximes a la víctima també han denunciat que el perjudicat havia estat amenaçat i que l'empresa no va fer res.

L'agressió va tenir lloc el divendres a quarts de deu del matí al pàrquing d'autobusos de l'empresa Plana, quan l'empleat va donar-li un cop de puny a la víctima, qui l'esperava per notificar-li una sanció. Després del cop de puny, i segons diversos testimonis, la víctima va caure a terra i va entrar en parada. Tot i això, van poder reanimar-lo i va ser traslladat a l'hospital, on els metges van veure que hi havia danys cerebrals i que calia operar d'urgència.

Per la seva banda l'investigat, i segons fonts jurídiques, va colpejar la víctima de forma intencionada i, una vegada aquesta va caure a terra, va marxar del lloc dels fets en patinet i sense interessar-se per la víctima, la qual va acabar traspassant aquest dimecres a conseqüència de les complicacions de l'impacte que va rebre.

Paral·lelament, coneguts de la víctima han denunciat irregularitats per part dels Mossos d'Esquadra en el moment de denunciar els fets. Tot i intentar interposar una denúncia a través del 112 i a les comissaries de Tarragona, els agents es negaven, ja que consideraven que havia de ser la mateixa víctima qui ho fes, tot i que estava sent operada d'urgència. La voluntat dels coneguts era deixar constància que l'agredit podia morir i que si l'agressor se n'assabentava podia marxar del país. El cos policial va qualificar els fets d'un delicte de lesions.

A més, també denuncien irregularitats per part de l'empresa, la qual, i segons han denunciat, sabia que la víctima havia estat amenaçada en vàries ocasions per empleats i no va fer res. De fet, el perjudicat havia interposat diverses denúncies als Mossos d'Esquadra i un parell d'ordres d'allunyaments envers treballadors.

Presó provisional

Finalment, l'investigat va ser detingut el mateix divendres a la tarda i aquest dilluns va entrar a la presó com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi. Ara, però caldrà tipificar si es tracta d'un homicidi per imprudència o dolós. De fet, i segons fonts jurídiques, el fet que l'acusat li donés un fort cop al cap amb la intenció de fer-li mal, podria fer que el delicte es decanti cap a un homicidi dolós.