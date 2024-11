A judici el conductor de busos acusat d’homicidi dolós

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ha passat un mes de l’agressió en que un conductor de l’empresa d’autobusos Plana va propinar un cop de puny al responsable de Recursos Humans d’aquesta, resultant en la mort de l’agredit.

El Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona ha decidit obrir un procediment judicial en considerar que hi ha prous indicis per a qualificar l’acusació a un treballador de l’empresa Plana, com a delicte d’homicidi dolós, castigat entre els 10 i els 15 anys de presó. L’investigat, ingressat ja a Mas d’Enric, va apel·lar a l’Audiència l’auto emès per la presó.

Demà es decidirà si continuarà al centre penitenciari o si se li concedeix la llibertat fins el dia del judici. Actualment, els fets es consideren «delicte de lesions agravades», però després de la fase d’instrucció, s’haurien trobat indicis suficients per a qualificar-los com a «delicte d’homicidi dolós». Les penes per aquest augmenten dels 15 fins als 25 anys.

Apel·lació de l’auto

Demà se celebrarà la vista a l’Audiència Provincial per a revisar el recurs d’apel·lació que va presentar l’advocat de l’acusat per a revocar l’auto de la presó i permetre’l sortir del centre penitenciari.

La presó provisional va decretar-la el jutge pel risc de fuga que presentava l’imputat, a causa de l’elevat nombre d’anys que suposava l’acusació, superant els deu anys.

Així mateix, fonts properes al cas reforcen l’avís que l’acusat, natural de la República Dominicana, ho tindria molt fàcil per a escapar, «ja que Espanya sí que té tractat d’extradició amb el país d’origen de l’acusat, però existeix una gran facilitat per a travessar la frontera amb Haití, un país veí d’aquest amb el que no hi ha acord entre països ni tractat», declaraven.

De fet, l’Audiència de Tarragona ja ha patit la fugida de persones acusades del mateix delicte d’homicidi després d’haver-los deixat en llibertat fins el judici, tal com demana la defensa de l’acusat.

Els fets

El passat 4 d’octubre, un conductor de l’empresa d’autobusos Plana, de 47 anys, va agredir al responsable del departament de recursos humans amb un cop de puny a la cara. Es trobaven a les instal·lacions del polígon Riu Clau de l’empresa d’autobusos.

L’agredit tenia previst entregar-li a l’agressor la suspensió de feina i sou durant catorze dies, a causa d’una irregularitat produida durant un servei que va tindre lloc durant les setmanes anteriors al succés.

La víctima, en ser agredida, va caure a terra, colpejant-se la cara. Va haver de ser atès pel SEM i posteriorment se’l va traslladar a l’Hospital Joan XXIII. A causa de les lesions que va rebre, i com que no va recuperar-se d’aquestes, va acabar morint.