Avisos per megafonia i vigilància de rius i rieres: la Urbana es prepara per l'arribada de la DANA

La Guàrdia Urbana està intensificant la vigilància a les lleres del riu i a les rieres amb motiu de l’activació en fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal (PAM) per risc d'inundacions. La policia tarragonina ha senyalitzat aquest matí la limitació d’estacionament a diferents zones com als carrers Josep V. Foix, Josep Ras i Claravalls, Tramuntana, a les rambles de Cala Romana i l’Arrabassada i la Móra.

Ara està avisant a través de megafonia que no es pot aparcar a aquestes zones inundables, i per això demana a la ciutadania que retiri els vehicles que hi ha estacionats. A banda de l’avís per la megafonia, els agents també intenten localitzar als titulars a través de trucades telefòniques.

Per altra banda, amb coordinació amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, s’han senyalitzat totes les entrades a la llera del riu Francolí alertant de la situació i es tallarà l’accés quan comenci a ploure amb cinta policial i s’informarà a través de cartelleria.

L'Ajuntament ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, per risc d'inundacions, d’acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en què informa de l’activació del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), d'acord amb les prediccions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. La previsió es preveu d'intensitat de pluja, des d'avui al migdia fins demà dimecres a mitjanit, amb possibles superacions del llindar de 40 mm en 30 minuts.