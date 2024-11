Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquesta tarda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha situat en estat d'alerta el Pla Inuncat per aquest dimarts a la tarda, però, sobretot, per demà dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat, per aquest dimarts a la tarda, els avisos per intensitat de pluja (més de 20 l/m2 en 30 min), per vent, ja que es podrien produir ratxes de més de 30 m/s i per mal estat de la mar, amb onades de més de 2.5 metres.

L'avís per intensitat de pluja s'estén a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Penedès, que es troben en avís groc -moderat-. A més, algunes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona també podrien veure's afectades. Els xàfecs podrien venir acompanyats de tempestes, i es preveu que les precipitacions es mantinguin durant el dimecres.

A partir de migdia guanyaran intensitat i s'estendran a punts del litoral i prelitoral sud, i també de forma més dispersa a altres punts de la depressió Central, si bé no se'n descarten al Prepirineu. A partir del vespre, la precipitació se centrarà al terç sud, on serà en forma de ruixat feble o moderat, si bé localment és possible que sigui fort.