Alerta vermella a Tarragona per una nova DANA: es poden superar els 40 litres en mitja hora

Protecció Civil ha situat en estat d'alerta el pla Inuncat per pluges intenses al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Dimecres es poden superar puntualment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral des del Montsià al Tarragonès, que es troben en alerta vermella i «perill molt alt».

Hi ha actiu un avís per acumulació de pluja de 3 de 6 al sud de Catalunya per probabilitat de registres de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, i un altre per intensitat de pluja de 4 de 6 per possibilitat de precipitacions amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Així doncs, dimecres hi ha probabilitat que a les comarques de les Terres de l’Ebre i Tarragona, concretament al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Montsià i Tarragonès, es pugui superar puntualment el llindar d’intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta. La distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local.