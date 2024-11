Ajornat el partit del Nàstic - RC Celta Fortuna per alerta d’inundacions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidit ajornar el partit d’aquesta tarda entre el Gimnàstic de Tarragona i el RC Celta Fortuna, corresponent a la jornada 11 del grup I de Primera Federació.

La decisió respon a l’alerta INUNCAT decretada per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que afecta les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat i Baix Penedès.

A més, l’Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta per risc d'inundacions, vigent fins demà. Davant d’aquesta situació, el Gimnàstic de Tarragona ha expressat en un comunicat que considera que la decisió de la RFEF és «totalment encertada» per prevenir desplaçaments i garantir la seguretat dels seus socis i aficionats, presents en totes les comarques de la província de Tarragona.

La nova data del partit entre el conjunt grana i el filial del RC Celta de Vigo serà anunciada en els propers dies. Cal destacar que aquest ajornament se suma a altres partits com el CF Intercity - Sevilla Atlético, l'Hércules de Alicante CF - Marbella FC i el CD Alcoyano - Villarreal CF “B”, com a conseqüència de les greus afectacions per la DANA que ha causat víctimes mortals i nombrosos danys materials a la Comunitat Valenciana.