Tarragona, en alerta taronja per risc alt d'inundacions fins diumenge

L'Ajuntament ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, per risc d'inundacions, d'acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en què informa de l'activació del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), en base a les prediccions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. La previsió és a partir d'aquesta tarda i vespre, per intensitat de pluja, amb possibles xàfecs acompanyats localment de tempesta.

La previsió es preveu d'intensitat de pluja, des de divendres fins a diumenge. Es demana molta precaució, seguir els consells d'autoprotecció i sobretot evitar desplaçaments innecessaris amb vehicle, ni a les zones més afectades com Terres de l'Ebre. Davant d'aquesta situació, cal adoptar mesures per garantir la seguretat en tot moment i no accedir a espais oberts o inestables.