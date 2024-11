Viñuales decreta la suspensió de totes les activitats de lleure i esportives a Tarragona per risc d'inundacions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha decretat la suspensió de totes les activitats de lleure i esportives que impliquin desplaçaments, en previsió del risc d'inundacions derivat de les condicions meteorològiques adverses.

Aquesta decisió afecta esdeveniments importants com el partit de futbol entre el Gimnàstic de Tarragona i el Celta Fortuna, així com la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, prevista per diumenge.

Els accessos als espais esportius de la ciutat es mantindran tancats fins que les condicions millorin. A més, s'ha requerit a la Federació Espanyola de Futbol la cancel·lació del partit del Nàstic, ja que l’estadi municipal es troba en una zona inundable i la ciutat es troba en fase d’alerta pel risc de pluges intenses.

El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill alt per precipitacions entre les 12 h i les 00 h, fet que implica evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de zones pròximes a barrancs.

Pel que fa a la Mitja Marató, Tarragona Esports ha anunciat que la 33a edició de la cursa queda ajornada per les condicions meteorològiques adverses i en solidaritat amb altres comunitats afectades pel temporal, com la Comunitat Valenciana.

La nova data de la cursa es comunicarà properament, evitant així desplaçaments dels 1.500 participants previstos, molts dels quals provenen de fora de Tarragona.