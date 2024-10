Daniel Milà es perfila com a nou gerent de l’EMDET

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Daniel Milà es podria convertir en el nou gerent de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET). Segons ha pogut saber Diari Més, avui es proposarà al consell d’administració el seu nom per a substituir Jordi Dies, que ocupa aquest càrrec des de fa una dècada.

Milà és el gerent de l’empresa pública Mercats de Tarragona —abans anomenada Espimsa— des de finals de l’any 2019 i, a partir d’avui, podria encarregar-se també de la gestió de l’EMDET. L’Ajuntament ha declinat fer cap declaració al respecte perquè la proposta de nomenament encara ha de passar pel consell d’administració, que avui votarà a favor o en contra d’aquest relleu.

Aquest estiu es feia públic que Jordi Dies havia guanyat el concurs públic per a ocupar el càrrec de Director General Municipal a l’Ajuntament de Reus. Finalment, l’actual gerent de l’EMDET va deixar el consistori reusenc, després de rebre una contraoferta per part de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. La proposta incloïa la modificació de les condicions contractuals de la gerència de l’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) de Tarragona, lloc que també ocupa Dies, amb la subscripció d’un nou contracte d’alta direcció. Donada la impossibilitat de tenir-ne dos d’aquest tipus —Dies també és gerent d’SMHAUSA—, s’ha procedit al desistiment i liquidació del seu contracte d’alta direcció amb l’EMDET.

Ara, Daniel Milà es perfila com el seu substitut. Es tractaria, però, d’un nomenament provisional, a l’espera del camí que acabi agafant l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic. Més enllà de la seva possible transformació en una nova companyia energètica municipal, també cal tenir en compte que l’Ajuntament continua amb la idea de crear la gerència de promoció econòmica, malgrat que el concurs públic impulsat pel consistori tarragoní va quedar desert.

Compaginar amb Mercats

El 2019, Milà ja va superar un procés selectiu per poder ser nomenat com a nou gerent de l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals SA (Espimsa), que el 2021 va passar a anomenar-se Mercats de Tarragona. L’alt càrrec és arquitecte tècnic per la Universitat de Girona. Va exercir com a director d’obres, coordinador de seguretat o project manager, entre altres, en el sector privat. L’any 2010, es va incorporar a l’Oficina de Projectes d’SMHAUSA com a tècnic municipal i, anys després, va ser supervisor d’obres durant la remodelació del Mercat Central. Abans de ser nomenat gerent d’Espimsa, va estar vinculat com a gestor de projectes al Despatx Milà, fundat pel seu pare, l’exconseller d’Urbanisme, Josep Maria Milà; així com a l’empresa Integra.

La seva experiència i el seu ampli coneixement del funcionament del sector públic empresarial han estat claus per proposar-lo com a nou gerent de l’EMDET. A més, aquesta empresa municipal i la de Mercats comparteixen la mateixa presidenta, Montse Adan. Cal recordar que el govern municipal està estudiant canviar l’ús social de l’Empresa de Desenvolupament Econòmic perquè passi a ser una empresa energètica pública. També s’està valorant si és viable que la gestió del Palau Firal i de Congressos passi a mans de Mercats en detriment de l’EMDET, que està immers en un període de canvis.