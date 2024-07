Jordi Dies deixa plantat l’Ajuntament de Reus i es queda a Tarragona

Publicat per John BugarinSergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Jordi Dies es queda a l’Ajuntament de Tarragona. L’actual gerent de l’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) va guanyar el concurs públic per ocupar el càrrec de Director General Municipal a l’Ajuntament de Reus. Tot estava prepart perquè formés part del nou organigrama de l’alcaldessa reusenca, Sandra Guaita, però la contraoferta presentada pel batlle tarragoní, Rubén Viñuales, ha fet que l’alt càrrec s’acabi decantant per quedar-se a la capital.

Més enllà de l’Agruació d’Empreses Municipals, Dies també és el gerent de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic (EMDE) i del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA). També ho va ser de l’Empresa Municipal de Transports (EMT). Des de la seva entrada a l’Ajuntament de Tarragona l’any 2008, ha estat una figura clau dins del consistori. «És lògic que Reus vulgui un gran professional com Jordi Dies, però també és lògic que nosaltres li oferim formar part important de tots els canvis a nivell organitzatiu que estem duent a terme», explicava ahir Viñuales.

«Estem molt contents que una peça essencial per al nou organigrama de l’ajuntament com ell es quedi a Tarragona», celebrava l’alcalde. Segons fonts consultades de l’entorn del govern, Dies podria acabar tenint responsabilitats directives en les àrees de Serveis Centrals o Ubanisme. Des del consistori reusenc, no han volgut fer cap valoració: «No fem declaracions dels processos de selecció».

Celebració a mitges

El portaveu del grup municipal d’ERC a Tarragona, Xavi Puig, considerava que és «una bona notícia». Això sí, continua pensant que «les previsions i intencions del PSC són errònies perquè no han desplegat cap de les tres noves macrogerències que proposaven». «Tarragona no pot perdre 4 anys a causa d’uns invents en l’estructura organitzativa», afegia. Per la seva banda, Jordi Collado (ECP), celebrava que «el govern salvi una situació com aquesta in extremis», però creu que «cal pensar per què algú que fa tants anys que està a la casa i coneix tan bé la institució s’ha plantejat marxar».

Et pot interessar: