La gestió del Palau de Congressos pot acabar en mans de l’empresa de Mercats de Tarragona

Oriol Castro

L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET) està a prop de viure un gran canvi. Un d’aquests podria ser la pèrdua de la gestió del Palau Firal i de Congressos, que passaria a les mans de Mercats de Tarragona.

Segons ha pogut saber el Diari Més, aquesta és una de les opcions amb les quals està treballant el govern municipal. Tot i que no hi ha res ferm, s’està tractant la viabilitat del canvi d’empresa. De moment, l’executiu municipal manté diferents possibilitats obertes amb el Palau, però espera poder prendre una decisió en els pròxims dies. El canvi de gestió es va tractar en l’última reunió del consell d’administració al setembre.

Temps de canvis

Aquest possible canvi d’empresa s’ha d’emmarcar en l’impuls per part del govern municipal, arran d’un pacte acordat amb el grup municipal d’En Comú Podem de transformar la companyia de Desenvolupament Econòmic en l’empresa energètica municipal. Tal com va avançar el Diari Més, la voluntat és canviar l’ús social de la companyia pública.

Des del 1994, EMDET té l’objectiu de promoure, incentivar i activar l’economia de la ciutat mitjançant, precisament, la gestió del Palau Firal. Ara, la transformació de l’empresa està a les mans de l’àrea d’Intervenció de l’Ajuntament, que està estudiant la proposta.

Mateixa presidenta

Tot i que el recinte firal de la ciutat canviaria d’empresa, no ho faria de presidenta, ja que la consellera Montse Adan presideix les dues companyies. En la trobada del consell d’administració d’EMDET del passat setembre, també es va debatre sobre la instal·lació i l’ús de plaques solars a la teulada del Palau. Els diferents membres van intercanviar posicions sobre destinar a la companyia de Mercats l’energia sobrant que generi la instal·lació fotovoltaica.

En funcionar el Palau habitualment a les tardes i els vespres, es va comentar la possibilitat d’enviar energia a les instal·lacions de Mercats. Aquest repartiment d’energia també es planteja com una possibilitat en la instal·lació de plantes fotovoltaiques al Mercadet de Bonavista. L’Ajuntament vol incentivar d’aquesta forma l’ús d’energia verda entre els tarragonins.