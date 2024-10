Tarragona cedirà uns terrenys del PP-10 a l'Incasòl per construir 200 habitatges

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciat que l'Ajuntament de Tarragona cedirà a l'Incasòl uns terrenys del Pla Parcial 10 (PP-10), a tocar de l’Anella Mediterrània, on la ciutat s’està expandint, «que permetran tenir sòl per construir més de 200 habitatges». En aquesta zona ja hi ha prevista la construcció de 192 habitatges de lloguer social assequible.

En breu es formalitzarà el conveni entre la Generalitat i el consistori tarragoní per perquè l'Institut Català del Sòl pugui tirar endavant la construcció d'habitatges de protecció a la ciutat.

Es tracta d'un dels primers acords al que s'han arribat durant la reunió entre l'alcalde Ruben Viñuales amb president de la Generalitat, Salvador Illa. La reunió, que també ha comptat amb la participació del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el secretari de Governs Locals i Aran, Xavier Amor, ha servit per donar sortida a temes «prioritaris per la ciutat i que ens permetran avançar en temes que porten massa temps adormits», segons Viñuales.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l'alcalde de Tarragona, Ruben Viñuales.Generalitat de Catalunya

El conseller de la Presidència ha valorat amb satisfacció que Tarragona posi sobre la taula l’opció de construir habitatge públic ja que «permetrà tenir sol disponible de manera immediata a la zona de l’Anella Mediterrània». D'aquesta manera, Tarragona serà el primer municipi que cedeixi terrenys per a la Reserva Pública de Sòl de Catalunya.

Pel que fa a equipaments, Govern i l’Ajuntament de Tarragona han tancat dos acords que tindran «un gran impacte a Tarragona», ha subratllat l’alcalde Viñuales. Per una banda, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Recerca i Universitats, s’ha compromès a ajudar en el trasllat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a l’antiga Tabacalera, i finançarà amb 300.000 euros la reacció del projecte bàsic. El trasllat de l’ICAC permetrà alliberar l’actual edifici de la plaça d’en Rovellat, que quedaria disponible per convertir-se en el local d’assaig de la colla castellera Xiquets de Tarragona.

D’altra banda, el president Illa i l’alcalde Viñuales també han acordat que la Generalitat cedirà a l’Ajuntament l’antiga recepció de l’antiga Ciutat del Repòs. La cessió d’aquest espai permetrà impulsar un equipament de barri. Així mateix, la Generalitat també autoritzarà a l’Ajuntament l’ús i gestió de les pistes poliesportives d’aquest àmbit on s’ha de construir l’alberg juvenil, que formarà part de la xarxa Xanascat i serà gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut. Aquest alberg suposa una inversió de 15 milions d’euros per part del Departament de Drets Socials, finançats a través dels fons europeus.

«Llevant està mancada d’equipaments esportius i disposar d’aquestes pistes poliesportives serà un gran benefici pels veïns d’aquesta zona», ha apuntat l’alcalde Viñuales.

La constitució del Consorci del Patrimoni Històric on hi sigui la Generalitat, l'Ajuntament, l'Estat i la Diputació també ha estat un dels punts tractats a la reunió. Un ens, el Consorci, que ajudaria al manteniment econòmic del Patrimoni, «ara en molta part suportat pel consistori», ha apuntat Viñuales.

D’altra banda, Ajuntament i Generalitat han acordat que passi a mans municipals la recepció del centre cívic de la Ciutat de Repòs per fer-hi el centre Civíc de Llevant. A més, l’ajuntament espera poder disposar de les pistes esportives que hi ha a l’altre costat de la N-340 per a ús dels veïns de la zona.

El president Illa també ha manifestat el compromís del Govern de la Generalitat en la creació de l'Àrea Metropolitana. «Volem que sigui una realitat pel 2028 i el tramvia serà la columna vertebral d'aquesta Àrea. Tenim el compromís del Govern en l'impuls de la segona fase perquè implica una autèntica democratització del transport públic». I ha afegit que «serà la infraestructura més transformadora per Tarragona».

Durant la reunió també s'ha parlat de la necessitat de tenir un Parador Nacional, i també s'ha arribat al compromís d'estudiar el trasllat de la CLH, «perquè això permetrà el trasllat de la Laboral i, també, desenvolupar el districte tecnològic».

Finalment, el president Illa i l’alcalde Viñuales també ha fet un repàs exhaustiu al conjunt dels projectes de la ciutat, com ara el desenvolupament de la xarxa de tramvia i la necessitat que s’acceleri la implantació de la fase 2, el trasllat de l’empresa CLH als terrenys del Campus Educatiu o la reclamació de la taxa turística completa per a Tarragona.