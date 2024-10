L'encàrrec de Rubén Viñuales a Salvador Illa: crear el Consorci del Patrimoni

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Crear el Consorci per a la gestió del Patrimoni de Tarragona. Aquest és un dels encàrrecs que l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, farà al president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la trobada que tenen programada per a demà al matí. «És un dels temes que vull exposar demà al president. En aquest Consorci hi ha de ser la Generalitat, l’Estat, la Diputació i l’Ajuntament», expressa Viñuales, que s'inspira en l'exemple de Mèrida.

El finançament per a la inversió i manteniment del patrimoni tarragoní ha estat sempre un tema de tirar pilotes a altres teulades. Des de Tarragona a Barcelona i a l’inrevés. Quan a la Generalitat hi manava l’independentisme i a Tarragona el PSC, les crítiques per la gestió patrimonial eren constants.

«No tenim prou diners per al patrimoni perquè la Generalitat no ens els dona», deia Begoña Floria (PSC) l’any 2018. Fins i tot quan els colors coincidien, amb ERC comandant ambdues administracions i Hermán Pinedo com a conseller, el resultat no era gaire diferent. És cert que no es criticava obertament, però les inversions tampoc arribaven.

La creació d’un consorci, teòricament, facilitaria la coordinació i la gestió dels recursos, i asseuria en una mateixa taula tots els agents que tenen a veure amb el patrimoni: propietats, administradors i supervisors. «El que hem d’aconseguir és que la inversió creixi. La Generalitat ens està donant 100.000 euros a l’any per a la gestió del Patrimoni. Només la restauració de la Torre del Pretori ha costat 800.000 euros...», es lamenta Rubén Viñuales.

Petició a Urtsasun

El passat 12 d’abril, el ministre de Cultura, Ernest Urtsasun, va visitar Tarragona durant la precampanya electoral per posicionar-se en contra de Hard-rock. Tot seguit, va mantenir una trobada amb diverses persones vinculades al patrimoni de la ciutat: museus, instituts d’investigació, empreses de restauració, arquitectes, arqueòlegs i investigadors.

Durant aquesta reunió, la possibilitat de crear un consorci de gestió del patrimoni de la ciutat va tractar-se com un futurible real i no hipotètic. Va ser, de fet, una petició que es va fer des del sector, i que Urtsasun va compartir. El conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García, estava assabentat d’aquesta trobada i, malgrat que no hi va assistir, afirma que «va anar molt bé».

Gestionar i conservar el patrimoni no és fàcil si no hi ha recursos suficients, i la gran quantitat d’agents que hi intervenen encara posa més traves. A Tarragona hi intervenen la Generalitat, l’Estat, l’Ajuntament i l’Arquebisbat, a més de desenes de particulars que, per exemple, compten amb habitatges a la muralla.

Que la Font dels Lleons continuï soterrada és un dels exemples que demostren que hi ha hagut errors per part de totes les administracions i tots els colors polítics. El president Illa tindrà, demà, una primera oportunitat per començar a resoldre tot allò que no s’ha resolt abans.