L’ICAC avança en el trasllat de la seva seu a la Tabacalera

El trasllat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a la Tabacalera de Tarragona ha fet un pas més. L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a la concessió del mòdul 6 de l’antiga fàbrica al centre d’investigació, que s’espera que es resolgui ràpidament. Així, l’ICAC pot iniciar els tràmits per a, en tres o quatre anys, abandonar l’actual edifici a la plaça d’en Rovellat.

«L’inici de l’expedient per la cessió del mòdul a l’ICAC és una primera passa necessària per al trasllat a la Tabacalera i això demostra com aquest espai va prenent forma com a hub cultural i educatiu de la ciutat, contribuint d’aquesta manera a aquesta nova centralitat del riu Francolí», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme i Domini Públic.

El moviment permetrà a la institució triplicar la superfície de l’espai que ocupen a la Part Alta, passant dels 1.000 metres quadrats als 3.000 aproximadament. En nombroses ocasions, la direcció del centre ha expressat que necessiten un espai més adient per a treballar. A més, el nou emplaçament estaria situat al costat de la Necròpolis Paleocristiana.

Aquest trasllat provocaria un altre. Els Xiquets de Tarragona van proposar a l’Ajuntament que la seu actual de l’ICAC es pogués transformar en el seu local. «Ho vam aprovar en assemblea i és la nostra aposta des que vam entrar a la junta directiva», expressa Oriol Olivé, president dels Xiquets de Tarragona.

«6 anys de deixadesa»

Des de la colla castellera es rep com una «bona notícia» l’obertura del tràmit administratiu, tot i que critiquen la «falta d’informació» que reben des de les institucions. «Trobem a faltar un major contacte. Després de sis anys de deixadesa, sense local, no ens hem sentit cuidats», indica Olivé. Els Xiquets assagen des de 2018 al pati del Pou de l’Ajuntament, un espai sense vestuaris i insuficient per a dur a terme activitats de caire social.

L’abril d’aquell any van haver d’abandonar el local situat al carrer de Santa Anna pels problemes estructurals de l’edifici. El 2021, el consistori els va oferir el solar del carrer Sant Llorenç, però l’opció va quedar finalment descartada. «Van ser dos anys perduts», diu Olivé. Des de l’any passat, la proposta sobre la taula és la seu de l’ICAC.

«Però nosaltres no som els que hauríem de fer les propostes, sinó l’Ajuntament», reclama el president. El consistori ha anat dedicant partides pressupostàries els últims anys a la situació i actualment disposa de 400.000 euros per a impulsar el nou local dels Xiquets, que sembla més a prop després d’una llarga deriva.