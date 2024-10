Creix l'interès internacional envers el Concurs de Castells: més de 400 comunicadors acreditats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'interès internacional envers el Concurs de Castells de Tarragona ha crescut en els últims anys. Així ho constaten els més de 400 professionals de la comunicació -100 més que en l'última edició-, de trenta mitjans diferents i provinents de quinze països de tot el món que s'han acreditat per seguir les dues jornades castelleres d'aquest dissabte i diumenge a la Tarraco Arena Plaça (TAP).

Entre altres, s'espera que un equip del National Geographic enregistri un documental al voltant de les matemàtiques aplicades als castells o una empresa constructora de Suïssa faci un reportatge sobre les estructures. Després de la primera jornada celebrada el passat diumenge a Torredembarra, aquest cap de setmana la TAP reunirà les 30 millors colles.

«Mai hi ha hagut tants comunicadors acreditats», ha destacat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui ha celebrat que això permeti explicar cap a l'exterior «una part de la nostra cultura, de les més maques i úniques del món». Una afirmació que també ha estat compartida per Carol Duran, directora General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, qui ha subratllat que la «internacionalització de les colles fa que puguem portar la nostra cultura més enllà i pugui arribar a altres països».

En aquest sentit, una de les activitats complementàries al concurs és la trobada de colles internacionals que des del 2016 se celebra el dissabte al migdia per donar visibilitat a les colles castelleres «formades, principalment, per catalans que viuen i treballen fora de Catalunya». Enguany, participaran la Colla Castellera de Madrid, la Colla Castellera d'Andorra, els Castellers de París i els Xiquets de Copenhaguen. La diada també anirà acompanyada d'una exhibició prèvia dels Govindas de Mumbai (Índia), els quals, i segons el director del concurs, Xavier Gonzàlez, fan unes torres humanes «particulars» i «bestials».

Activitats complementàries

Gonzàlez ha explicat que durant el cap de setmana també tindrà lloc la tradicional fira de productes castellers que s'instal·larà al voltant de la TAP i que, enguany, s'ha organitzat conjuntament amb el Museu Casteller de Catalunya. Entre altres, s'oferirà l'oportunitat d'experimentar la «sensació de pujar a un castell amb unes ulleres virtuals».

Paral·lelament, i per primera vegada, el concurs incorpora el programa Apropa Cultura, on 75 persones amb «dificultat d'accedir al consum cultural» (25 dissabte i 50 diumenge) podran «gaudir de l'espectacle casteller».

Finalment, i pel que fa a les activitats complementàries al concurs, Gonzàlez ha destacat la Revetlla del Concurs de Castells, organitzada un any més de la mà dels Xiquets del Serrallo, per tots aquells que tinguin ganes de festa una vegada acabi la diada de dissabte a La Pèrgola del barri mariner.

Lliurament especial de dues copes

Abans de l'espectacle casteller del cap de setmana, aquest dijous a la tarda tindrà lloc un acte amb un «valor simbòlic important», segons ha afirmat Gonzàlez. Es tracta del lliurament de les dues copes pendents de lliurar a les dues colles guanyadores del III Concurs de Castells celebrat el 1952. «Aleshores no es van entregar perquè van empatar els Nens del Vendrell i la Colla Joves Xiquets de Valls i l'organització només tenia preparada una copa», ha explicat Gonzàlez, qui ha celebrat que s'entreguin encara que sigui 72 anys després.

La novetat de les polseres

Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació de les polseres identificatives: unes per al públic, el qual sí que podrà baixar a plaça a ajudar a les pinyes, i una altra per a les persones amb samarreta que normalment acompanyen les colles a l'interior de la TAP, però que no formen part habitual de la colla. En aquest segon cas, no podran accedir a les grades.

Segons la directora castellera del Concurs de Castells, Ester Roca, amb aquest canvi es busca «donar un cop de mà a les colles» i intentar evitar que aquelles persones que tenen samarretes a casa puguin accedir a la plaça sense la seva autorització. «Així es podrà controlar que els acompanyants accedeixin perquè realment van a ajudar a les pinyes i no perquè s'han quedat sense entrada», han apuntat des de l'organització.

Dispositiu sanitari

Roca també ha destacat el dispositiu sanitari del concurs -treballat a tres bandes: Xarxa Santa Tecla, Creu Roja i Protecció Civil-, on hi participaran més de cent professionals i dotze vehicles «per donar cobertura als castellers i al públic».