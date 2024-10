Professionals de Santa Tecla vetllaran pels castellers durant el Concurs de Castells

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana del 5 i 6 d'octubre, un cop celebrada la jornada prèvia de Torredembarra el passat diumenge 29 de setembre, tindrà lloc la 29a edició del Concurs de Castells a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona. Una vegada més, els professionals de la Xarxa Santa Tecla –en col·laboració amb la Creu Roja, el SEM i Protecció Civil–, són els encarregats de garantir l’assistència sanitària de les colles castelleres i del públic de la TAP durant aquests dos dies de concurs.

Un total de set equips, integrats per personal mèdic i d’infermeria, d’administració, informàtica, membres de Protecció Civil i voluntariat de la Creu Roja, vetllaran per la salut dels castellers que participen en el concurs des de l’hospital de campanya situat a la mateixa plaça. Alhora, els serveis d'urgències de l'hospital de la Rambla Vella es reforcen per atendre els castellers i el públic que hi puguin ser derivats.

En aquest sentit, la Xarxa disposa d'un sistema informàtic propi, dissenyat específicament per al Concurs de Castells des de l'any 1996, que permet fer el seguiment continu de les persones accidentades des que entren a l'hospital de campanya de la plaça fins que són donades d'alta.

Consells preventius

A banda de l’assistència a plaça i al servei d'urgències de l’Hospital de Santa Tecla, els professionals de la Xarxa treballen durant tot l’any per garantir la seguretat dels castellers. Segons Xavier Oliach, director mèdic de l'Hospital de Santa Tecla, «a banda dels consells preventius en aquest tipus d’esdeveniments, ja fa temps que vam elaborar un decàleg a mida. Per als castellers és important hidratar-se, haver dormit bé, fer exercicis d’escalfament, etc.».

Les colles cada vegada col·laboren més i fan tot el possible per aplicar elements de medicina de l’esport en la seva preparació. De fet, alguns caps de colla són llicenciats en Educació Física i alguns són nutricionistes. Per aquesta raó, cada vegada es té més en compte la posició de les persones que intervenen en cada castell», assegura Oliach, que afegeix que les colles «cada cop més tenen clar que cal adoptar un comportament esportiu i valorar aspectes com la força, l’agilitat, l’habilitat, el pes... De fet, hi ha tècniques esportives que s’adeqüen perfectament als castells».

Pel que fa als consells preventius adreçats al públic de la diada castellera, es recomana mantenir-se ben hidratats durant el concurs, tenir una cura especial de la gent gran i els menors, evitar una excessiva exposició al sol per no patir cops de calor i no consumir alcohol.

Lligam històric

El lligam entre la trobada castellera i l’Hospital de Santa Tecla es remunta a l’any 1996, quan per primera vegada el centre assistencial de la Rambla Vella va establir un dispositiu especial amb motiu d'aquest esdeveniment. Així, durant les 28 edicions anteriors –amb l’aturada obligatòria a causa de la pandèmia el 2020– el dispositiu sanitari s’ha anat adaptant a un concurs que cada vegada té més colles participants, més públic i més repercussió mediàtica arreu del món.

Aquesta col·laboració ininterrompuda durant gairebé tres dècades converteix l’Hospital de Santa Tecla en la institució del país que ha estat en contacte amb més colles i més generacions de castellers de la història. Segons Oliach, «volem que la nostra feina i la nostra presència a la plaça estigui marcada per la discreció».