El Concurs de Castells introdueix mesures de control amb polseres

Les persones que accedeixin al Concurs de Castells d'aquest dissabte i diumenge amb una colla i sense camisa hauran de dur una polsera que els acrediti com a acompanyants de la colla, tal com ha informat TAC12. Aquesta mesura es pren per evitar situacions que s'han produït en darreres edicions, però no per a reduir el nombre de samarretes.

Així doncs, s'espera que en els propers dies les colles comencin a rebre les polseres per evitar així que s'utilitzin les entrades per entrar i sortir del recinte.

A més, el públic amb entrada també haurà de portar una polsera especial per evitar la picaresca d’edicions anteriors, en què es permetia l’entrada i sortida repetida del recinte. Aquesta polsera donarà accés a la graderia, mentre que la dels acompanyants de les colles no permetrà accedir-hi, limitant-se a l’àrea de l’arena.