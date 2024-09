En Comú Podem exigeix depurar responsabilitats pel cas de la Font dels Lleons

Imatge dels baixos del bloc entre els carrers Pere Martell i Eivissa, on es troben enterrades les restes de la Font dels LleonsDiari Més

Publicat per Redacció

El grup municipal d'En Comú Podem a Tarragona ha registrat una sol·licitud formal a l'alcaldia per accedir a l'expedient complet sobre el cas de la Font dels Lleons. Aquesta petició s'emmarca dins de la preocupació creixent per les actuacions del propietari de l’edifici on es troba aquesta joia arqueològica, qui va excavar sense permís durant anys en aquest indret de gran valor històric.

El conseller Jordi Collado ha manifestat la gravetat dels fets, que han generat una gran alarma entre els experts en patrimoni. «Esperem que aquest procés serveixi per esclarir tots els detalls i que, si s'escau, es depurin les responsabilitats pertinents. La Font dels Lleons és un bé de tots, i no podem permetre actuacions il·legals que posin en perill el nostre patrimoni», ha afirmat Collado.

Segons denuncia el grup municipal, «l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat han obert recentment un expedient a la propietat, després de constatar les excavacions sense llicència durant més d'una dècada». Segons la informació disponible, afegeixen, «aquestes actuacions podrien haver compromès l'estabilitat de l'estructura», la qual cosa ha generat una gran controvèrsia sobre la preservació del jaciment.

Per tot això, En Comú Podem Tarragona exigeix al govern de la ciutat que actuïn amb celeritat per garantir la protecció de la Font dels Lleons.