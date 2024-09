Martorell nega cap il·legalitat sobre la Font dels Lleons i diu que les restes estan millor que abans

Imatge dels baixos del bloc entre els carrers Pere Martell i Eivissa, on es troben enterrades les restes de la Font dels LleonsDiari Més

Joan Ramon Martorell, propietari de la finca on es va trobar la Font dels Lleons, a la zona del carrer Pere Martell, afirma que les obres que ha realitzat a l’espai mai no han incomplert la legalitat vigent, tal com es diferia de les declaracions que va fer al Diari Més i que van aparèixer publicades a l’edició de divendres passat.

Segons Martorell, fa uns mesos es va realitzar la col·locació d’un mur de contenció, «arran de l’esfondrament de les terres adjacents a la Font i que podrien posar-la en risc». Tot i que en les seves declaracions, Martorell explicava la voluntat de museïtzar l’espai, afirma que l’expedient obert per l’Ajuntament ha estat per aquest mur de contenció. «L’Ajuntament ha requerit certa informació i la propietat dels baixos on es troba la Font està col·laborant activament», indica.

D’aquesta manera, Martorell afirma que ha actuat per a protegir la font i afegeix, en un comunicat de rectificació que reclama al Diari Més, que totes les actuacions executades a la font, quan es va trobar i posteriorment, «han estat supervisades i executades seguint les indicacions d’un equip d’arqueòlegs».

D’aquesta manera, el propietari, que recorda que mai ha estat «compensada tal com marca la llei», considera que la font està «totalment protegida i en les mateixes condicions en què es va trobar, sinó millor».

El conseller de Patrimoni, Nacho García, assegura que ell va tenir coneixement dels moviments de terres a la Font dels Lleons «el passat mes d’abril i arran d’una denúncia ciutadana».

García explica que l’expedient està seguint el seu curs, i que no van explicar res abans perquè «el sr. Martorell va acabar presentant la llicència d’obres, i d’expedients de disciplina urbanística en tenim molts. No vam veure la necessitat d’explicar-ho», manifesta. García «confia» en la «bona fe» del propietari dels baixos on s’amaguen les restes i creu que «té una estima molt gran» pels vestigis.

En aquest sentit, es mostra «tranquil» perquè «els tècnics m’han dit que no s’han tocat les restes». La Generalitat espera rebre els detalls de la intervenció arqueològica per comprovar l’afectació de les actuacions realitzades sense autorització.

L’Ajuntament vol obrir la Font

Sobre la possibilitat d’obrir-les al públic i museïtzar-les, García assegura que és una «voluntat del govern», però reconeix que la situació actual «complica les coses». A tall de reflexió, el conseller manifesta que «necessitem recursos a l’alçada d’una ciutat Patrimoni de la Humanitat per evitar enterrar les restes quan les trobem, tal com la Generalitat ens va recomanar amb el PP1 de l’Avinguda Andorra».

Per acabar, expressa el següent: «Hem de reflexionar a nivell de Catalunya. L’error de tot plegat és que l’any 2000 es decidís enterrar-les. Des d’aleshores, tots els governs hem intentat solucionar-ho, però no hem pogut», indica. En aquest sentit, assegura que ara s’ha de resoldre l’expedient i, després, continuaran treballant per obrir-les.

Per la seva banda, Martorell insisteix que fins ara no ha demanat «la legal compensació» i ha deixat la zona en desús per facilitar una futura museïtzació. «En aquests baixos», afegeix Martorell, «es podria haver construït un pàrquing en les mateixes condicions en les quals es va fer, per exemple, el pàrquing del Parc Central».

Finalment, el propietari de la font afirma que des del Port de Tarragona, primer, i després l’Ajuntament, es va negociar la seva banda d’acord amb taxacions acceptades pel propietari, però, afegeix, les administracions no han pogut dur a terme el seu desig, «sempre malmès per obscurs personatges que es dediquen a posar traves a qualsevol cosa que suposi una millora per la ciutat».

«Depurar responsabilitats»

Després de conèixer l’expedient obert per les obres fetes sense llicència, ERC ha demanat al govern municipal la convocatòria «urgent i immediata» del Consell Assessor en matèria de Patrimoni. Així mateix, En Comú Podem ha demanat conèixer tots els detalls del cas i «depurar responsabilitats».