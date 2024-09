Expedienten el propietari de la Font dels Lleons de Tarragona per excavar les restes durant anys sense permís

Imatge de les terres remogudes i de les gàbies que s’havien d’utilitzar per reforçar les parets a sobre de les restes arqueològiques.Diari Més

L'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya han obert un expedient a l’empresa Gesbloc 2000 S.L, propietària del bloc ubicat a sobre de la Font dels Lleons, per haver excavat les restes durant anys sense permís.

«El que volia era fer el primer pas per a obrir les restes al públic i que les altes esferes comencessin a col·laborar», declara a Diari Més Joan Ramon Martorell, propietari del bloc. Segons el mateix, tècnics de l’Ajuntament i la Generalitat tenien coneixement d’aquesta actuació «des de feia temps».

La Font dels Lleons va ser descoberta l’any 2000 en un solar entre els carrers Eivissa i Pere Martell. Es tracta d’una font monumental de 17 metres de llarg per uns 4 metres d’ample i que és considerada una de les troballes arqueològiques més importants de la Tarraco Romana.

En aquell moment, i segons un article publicat a Porta Enrere, l’Ajuntament va al·legar que no podia expropiar els terrenys per falta de diners. Gesbloc va aconseguir construir l’edifici en el mateix solar, però tapant les restes amb tones i tones de terra per a preservar-les.

Durant la dècada del 2010, tant l’Ajuntament com el Port van fer intents de trobar una solució al problema i amb l’objectiu d’obrir aquestes restes d’alt valor al públic. De fet, era una promesa del govern de Viñuales obrir la Font dels Lleons durant el seu mandat.

Fins i tot s’havien iniciat les converses, tal com va avançar Diari Més, entre l’Ajuntament i la Fundació creada pel mateix Martorell. Cap dels moviments va resultar fructífer, i la Font dels Lleons continuava tapada fins avui dia. Almenys aparentment.

Abans de la pandèmia, Martorell va decidir començar a remoure terra dels baixos per «construir una rampa circular que envoltés la font». Poc abans del confinament, les obres, que segons el propietari «tenien control arqueològic», es van aturar. El motiu va ser que la terra va cedir «uns 10 centímetres», provocant perill en l’estructura del pàrquing contigu.

Després de la pandèmia, i veient que no hi havia hagut més moviments de terra, les obres es van reprendre. Un segon despreniment de terres, a sis metres de la Font dels Lleons, va provocar que les excavacions s’aturessin novament i que el propietari actués d’urgència perquè no afectessin al pàrquing i a l’estructura de l’edifici.

«Per a solucionar-ho, vam creure adient introduir una planxa que anivellés el terra de la Font dels Lleons i, després, posar-hi gabions per crear una paret vertical que servís de seguretat i al mateix temps deixés l’espai preparat perquè les restes lluïssin», detalla Martorell.

Aquest segon despreniment va tallar l’electricitat del bloc tot just quan una veïna es disposava a sortir del pàrquing. Per aquest motiu, va trucar a l’empresa de seguretat de l’edifici, que no va respondre, i tot seguit a la Guàrdia Urbana, que es va desplaçar al lloc dels fets, segons explica Martorell. Va ser aquest el fet que va dinamitar l’obertura de l’expedient, anys després de l’inici de les obres.

Expedient obert

El dia 21 de juny, l’Ajuntament va notificar a Gesbloc 2000 S.L una resolució on es suspenia el procediment de protecció de la legalitat urbanística provocat per les obres sense llicència, que es van localitzar el 29 d’abril. Segons l’expedient municipal, el procediment de disciplina urbanística està suspès mentre es tramita la llicència.

Aquesta llicència d’obres, sol·licitada el 3 de maig de 2024, és a dir, amb posterioritat a la localització de les obres sense llicència, es troba pendent d’una sol·licitud de documentació realitzat el 30 de juliol, i del qual encara no hi ha resposta.

Concretament, la Comissió de Cultura, per tal d’autoritzar les obres, ha demanat els resultats d’una intervenció arqueològica per comprovar l’afectació de les actuacions realitzades sense autorització sobre les restes arqueològiques amb plànols de detall (de planta i de secció) i amb la superposició de l’obra executada i les restes arqueològiques. L’expedient es troba així des de juliol, però la propietat encara no ha enviat la documentació. «No enviaré els documents de control arqueològic», subratlla Martorell.

Per la seva banda, la Generalitat expressa que «la petició està seguint tràmit de la Comissió de Patrimoni». Asseguren que «s’ha fet el requeriment d’intervenció arqueològica abans de valorar-ho per la Comissió Tècnica de Patrimoni Cultural». En aquest sentit, manifesten que, «fins que el promotor no doni resposta al requeriment, la Comissió no podrà valorar l’actuació que es proposa».

«Que la traslladin»

Joan Ramon Martorell assegura que, fins a dia d’avui, les excavacions li han suposat una despesa de 80.000 euros. «No gastaré més diners. Si volen la font, que la traslladin», acaba dient. Ara, caldrà conèixer la decisió de l’Ajuntament i la Generalitat, així com les intervencions per saber si la font s’ha vist afectada.