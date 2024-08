Entra en període d'exposició pública el projecte inicial de la zona de baixes emissions de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha publicat el projecte inicial de la zona de baixes emissions (ZBE) de Tarragona. Un cop es publiqui en les properes hores al BOP, el projecte entra en període d’exposició pública durant 30 dies laborables, fase en què es podran fer al·legacions. Un cop s’hagin incorporat i/o descartat les al·legacions, el document passarà a aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.

El projecte de ZBE de Tarragona és el document redactat en compliment del Reial Decret de 27 de desembre de 2022 i que inclou, entre d’altres aspectes, l’estudi previ i anàlisis sectorials, els estudis ambientals, la delimitació del perímetre, diversos estudis d’impacte (econòmic, social, de gènere…), el projecte executiu i el pla de comunicació, participació i sensibilització.

L’aprovació definitiva del projecte de ZBE a Tarragona és el pas previ a l’ordenança, que és el marc normatiu que s’haurà d’aprovar al plenari i que regularà els aspectes més concrets de la ZBE com ara la temporalitat i horaris –la proposta actual del govern és de dilluns a divendres de 7 a 19 h—, les excepcions o el règim sancionador que s’aplicarà després d’un període d’avisos en els casos d’incompliment.

Les previsions de l’Ajuntament de Tarragona són que l’ordenança pugui estar aprovada inicialment a finals de 2024, mentre que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que ha d’incloure totes les mesures municipals destinades a la reducció d’emissions –ZBE inclosa—, es preveu que es pugui aprovar abans de juny de 2025.

Els projectes finançats amb Fons Next Generation-EU tenen diferents fases d’execució. En concret es tracta del projecte executiu, que inclou la implantació (amb la instal·lació de sensors de matrícules i medidors de qualitat de l’aire) i l’enfortiment de la ZBE; de la compra de 4 autobusos elèctrics i de l’intercanviador d’autobusos de Battestini.

Les obres de l’intercanviador de Battestini es preveu que puguin estar acabades aquesta tardor mentre que per a la implantació s’ha demanat una pròrroga al Ministeri de Transports d’un any, és a dir, fins al 31 de desembre de 2025. La mateixa pròrroga s’ha demanat per a la compra d’autobusos, ja que, per falta de proveïdors, s’ha passat dels busos d’hidrogen previstos inicialment als elèctrics. Per tot plegat, l’Ajuntament preveu que la ZBE pugui estar en funcionament al gener de 2026.

