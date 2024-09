Així serà el futur del Mercat de Torreforta després de la seva rehabilitació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercats de Tarragona ha presentat el projecte de rehabilitació de la façana i millora de l’eficiència energètica del Mercat de Torreforta. Es tracta d’una de les accions del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU, que farà possible renovar tant l’aparença visual i estètica exterior de l’equipament com el seu consum energètic.

El projecte de reforma, que està previst que estigui llest a finals d’aquest any, contempla diverses actuacions de reparació i millora en les façanes, coberta i obertures de l’edifici per millorar l’aïllament tèrmic del mateix. Entre elles destaquen la reparació de la coberta, l’aïllament tèrmic de la façana, la renovació del sistema de climatització i la instal·lació de nova il·luminació LED a l’edifici. No es modifiquen ni les obertures existents a façana ni a coberta, ni tampoc la volumetria de l’edifici.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha posat en valor la importància d’aquesta actuació i ha destacat que «el Mercat de Torreforta és un edifici amb molts anys d’història a la ciutat. Va ser construït l’any 1982, pel que aquest projecte de renovació i aïllament tèrmic de l’equipament no només és necessari sinó que de ben segur que aportarà una millora substancial tant en l’aparença estètica com en l’experiència comercial de paradistes i clients».

Tarragona, Centre Comercial Obert

El projecte 'Tarragona, Centre Comercial Obert' ha estat finançat amb els fons Next GenerationEU i pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. La inversió del projecte està valorada amb un total d’1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un el 80% de l’import global.

El Fons Next Generation s’emmarca dins el pla d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals de comercialització del Ministeri d’Economia Comerç i Empresa.

Et pot interessar: