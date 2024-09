La cinquena edició del Mercat de Nit arriba aquest dissabte

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mercats de Tarragona fa dies que escalfen motors per Santa Tecla. Després d’obrir el punt de venda de productes festius el passat 22 d’agost, és torn ara dels actes populars més multitudinaris. El Mercat de Nit tornarà per cinquè any al Mercat Central el proper dissabte 14 de setembre. A partir de les 20.00h i fins ben entrada la matinada, una quinzena de parades oferiran més de 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics en una de les nits més especials del calendari festiu dels mercats municipals.

La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «l’activitat festiva als mercats de la ciutat no s’atura. Els punts de venda de productes festius als mercats i mercadets han estat un autèntic formigueig continu de tarragonins i tarragonines des de fa dies i ara ja ho tenim tot a punt per encarar els dies més intensos. La implicació dels paradistes és molt important i estem convençuts que viurem uns grans dies de festa major als mercats de la ciutat».

Nous convidats al Mercat de Nit

El Mercat de Nit comptarà amb una oferta gastronòmica de més de 40 tapes de 16 propostes diferents. Com a novetat, en aquesta cinquena edició s’incorporen dues propostes gastronòmiques convidades: la parada M. Carmen i Diego del Mercat de Torreforta i l’OPP’92 Peix Blau de Tarragona. En l’àmbit musical, els encarregats d’amenitzar la vetllada d’aquest any seran el concert de Júlia Moumen (20.00h), la sessió musical de Guillem Estadella (22.00h) i una festa «remember» a càrrec dels discjòqueis de Tòtem Disco, que omplirà de música la Plaça Corsini fins ben entrada la matinada.

Les parades participants enguany al Mercat de Nit són: Pastisseria Cal Jan, Nipo Sushi Bar, Carns Bertran, Bardolet, Carnisseria Virgili, Carnisseria Meritxell, Casa Pladevall, Arrels, Albert Ribot, Pollastreria Ignasi i Tere, Cristòbal Fruits Secs, Formatges Magda, Bar Colón, M. Carmen i Diego (Mercat Torreforta) i l’OPP’92 Peix Blau de Tarragona.

D’altra banda, l’entorn comercial del Mercat Central també podrà obrir dissabte de manera excepcional fins les 00.00h de la nit.

Gran festa solidària a Plaça Corsini

Amb motiu de la celebració enguany dels 15 anys de TAC12, la Plaça Corsini acollirà una gran festa solidària de recapte d’aliments el mateix dissabte 14 de setembre. Des de les 12.00h del migdia i fins les 00.00h de la nit, es programaran diverses activitats a la Plaça, com un tast de vins a càrrec de l’enòleg Pol Aluja o l’infable de temàtica castellera més gran del món, el del Museu Casteller de Valls. L’objectiu d’aconseguir recaptar 15 tones d’aliments per a les persones amb situació de vulnerabilitat, en benefici del Banc dels Aliments.

Els productes que es recomana portar són aliments enllaunats i envasats (conserves de verdures, llegums, tonyina, oli o sopa), aliments secs (cereals, arròs, pasta, llegums secs, farina o sucre), productes làctics (llet en pols, llet evaporada o formatge enllaunat) o aliments proteics (carn enllaunada, peix enllaunat, llegums secs o ou en pols).

Per últim, també en el marc de la iniciativa solidària, les compres realitzades als mercats de la ciutat, superiors a 20€, rebran un val 2x1 per visitar el Museu Casteller.

2n Concurs de truites populars a Torreforta

Després de l’èxit de l’any passat, el Mercat de Torreforta acollirà, també el dissabte 14 de setembre a les 12.00h, el 2n Concurs de Truites en el marc de les activitats de Teclaponent 2024. Els tres millors classificats s’emportaran 100, 75 i 50 euros en vals de compra del Mercat de Torreforta, respectivament. Les inscripcions al concurs es poden fer al Bar Nou Centre i a la Polleria Iturbide del mercat.

Un 40% més de vendes als Mercats Festius

Per últim, els mercats festius 2024 abaixen demà la seva persiana. Des del dia 22 d’agost, el Mercat Central, el Mercat de Torreforta i els mercadets de la ciutat s’han convertit un any més en punt de venda dels productes festius de Santa Tecla. La resposta de la ciutadania ha estat de nou molt positiva i els tarragonins i tarragonines han pogut aconseguir el marxandatge de les festes amb descompte presentant un tiquet de compra superior a 5 euros. De fet, les vendes de productes de les festes als Mercats Festius han augmentat un 40% aproximadament aquest any.

Els productes més venuts fins a dia d’avui han estat la samarreta i la polsera oficials de les festes. Cal recordar que enguany els Mercats Festius han comptat per primera vegada amb gairebé un centenar de productes diferents. El punt de venda es trasllada ara a l’estand de les festes al Teatre Tarragona.

Finalment, en el marc de l’actualitat festiva d’aquests dies a la ciutat, el Mercat Central ha comptat amb la visita de la Cucafereta i una exposició dels 10 anys de l’acte de La Cucafera Baixa. La bèstia ha estat exposada al recinte del Mercat uns dies fent les delícies dels més petits.

