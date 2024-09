Autoritats i entitats de Tarragona participen en l’ofrena floral a Rafael Casanova

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Com marca la tradició, Tarragona va encetar la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya amb l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova. La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) interpretava la Santa Espina i És la moreneta en els moments previs a l’inici de l’homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de Successió.

La nova delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Lucía López, el subdelegat del Govern central, Santiago Castellà, així com altres autoritats polítiques i civils eren presents en aquest acte on hi va haver una gran absència. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no va poder assistir a la cita per problemes de salut. Va ser la segona tinent d’alcalde, Sandra Ramos, l’encarregada de fer el discurs institucional en nom de l’Ajuntament.

«Hem de celebrar la unitat en la diversitat i que som un poble molt divers que al llarg dels segles ha acollit moltes persones a la nostra terra que han ajudat a fer gran Catalunya», assenyalava la consellera, qui destacava el «sentiment de pertinença» del poble català. «La formació de la nostra identitat ha anat evolucionant, però si hi ha alguna cosa que ens uneix a tots és la defensa de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra llengua», expressava Ramos, qui convidava a «defugir de tots els discursos i de tots aquells que se senten amb el dret d’atorgar carnets de catalanitat».

Un cop finalitzat el discurs, la corporació municipal de l’Ajuntament de Tarragona, va fer la seva ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Seguidament, diferents institucions, entitats econòmiques i sindicals, partits polítics i entitats culturals i esportives van fer les seves ofrenes. El murmuri que hi havia durant el matí es va tallar de cop quan el cor Gregal es va disposar a interpretar El cant del Poble i, després, acompanyat per la BUMT, va entonar Els Segadors. L’acte va finalitzar amb els pilars d’homenatge de les quatre colles castelleres de la ciutat.

Et pot interessar: