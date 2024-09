Clam per a la independència en la manifestació de Tarragona per reclamar un millor servei ferroviari

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La convocatòria unitària de la manifestació per la Diada ha reunit milers de persones a la Rambla Nova de Tarragona. Segons la Guàrdia Urbana 2.800 persones han omplert la Rambla Nova. Els manifestants han arrencat al passeig de les Palmeres i han marxat fins al Monument dels Herois del 1811, on s'han fet els parlaments.

Els independentistes han cridat consignes a favor de la independència, en record de l'1 d'Octubre i en contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui han titllat de «botifler». Els organitzadors han exigit que es reverteixi la desinversió del govern espanyol per millorar les infraestructures i el servei ferroviari, que consideren «deficient».

Segons l'ANC, Òmnium, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN- entitats organitzadores- han participat unes 5.000 persones en la manifestació de Tarragona. «Ha estat un èxit, per damunt del que ens esperàvem, perquè tots sabem que el desencís social cap als nostres polítics ha estat molt gran i això ha fet que molta gent independentista es quedi a casa, no perquè no ho siguin, sinó perquè estan farts que els nostres polítics no compleixin», ha afirmat el coordinador territorial de Tarragona de l'ANC, Agustí Ferrer.

Així mateix, Ferrer ha demanat que hi hagi nous lideratges polítics per a assolir la independència. «Veníem de dos moments crítics, els polítics independentistes no han estat a l'altura i amb una amnistia, que és un perdó, hem de tornar a prémer als nous polítics, la gent tornarà a sortir, no coneixem independentistes que hagin canviat d'idees sinó independentistes farts que no es facin les coses», ha reblat.

Crits a favor de Puigdemont i en contra d'Illa

Amb estelades i amb un to festiu des de l'inici, els manifestants s'han aplegat a les quatre de la tarda d'aquest dimecres al passeig de les palmeres. Tot seguit, la capçalera, formada majoritàriament per representants de les entitats convocants, ha arrencat a quarts de cinc i els manifestants han recorregut la Rambla de Tarragona fins a arribar al Monument dels Herois del 1811. Durant la marxa, han cridat consignes com «1 d'Octubre ni oblit ni perdó», «Els carrers seran sempre nostres» i crits «d'independència».

En la protesta, també han llençat proclames a favor de l'expresident Carles Puigdemont i en contra del president Salvador Illa, a qui han titllat de «colonitzador» i botifler. Jaume Aubí, veí de l'Arboç, ha explicat que no ha «fallat» mai a cap 11 de Setembre i ha demanat unitat als partits independentistes. «La gent bé, però els partits malament, estan bastant dividits i haurien d'anar tots més junts, espero que es posin d'acord per a aconseguir la independència, però és difícil perquè estan barallats», ha lamentat.

La Maria Cinta Aymamí, de les Borges del Camp, també ha assegurat que fa molts anys que participa en les manifestacions independentistes. «Som aquí perquè no tenim el que volem. Si ho tinguéssim, no hi fórem», ha comentat. «Als partits els demano que deixin estar moltes coses i que mirin cap a una direcció que és la nació. Hem de ser independents. Hem d'anar fent política, però mirant molt el poble», ha reclamat. Ella és una de les 3.000 represaliades. «Hem picat pedra i continuarem picant pedra», ha asseverat.

Les germanes vallenques, Mariona i Clara Tejero, també han exigit als polítics independentistes que es deixin els «egos» i es posin a treballar per aconseguir l'objectiu de la independència. «Demanem més serietat, que escoltin el poble, que és per qui han de treballar», han tancat.

«No necessitem un finançament singular, ho volem tot»

El coordinador de la Comissió d'Accions del Territori de l'ANC, Jordi Pesarrodona, que ha conduït l'acte, ha defensat que la independència és necessària per poder gestionar els «recursos i decidir el país que volem ser». «Volen disposar dels nostres diners, no necessitem un finançament singular, ho volem tot, no volem que Madrid decideixi per nosaltres, Madrid no resoldrà el nostre problema nacional», ha assegurat.

A la vegada, ha dit que s'ha acabat la «revolució dels somriures» i que és hora de «punxar» per aconseguir la llibertat del país. «Sense desobediència no hi haurà independència, hem de tornar a inundar el país d'estelades per demostrar al món que aquest país és irreductible», ha afegit. També ha fet una crida a defensar la llengua i la cultura catalana.

En els parlaments, hi ha intervingut Eduard Gràcia, professor associat d'Economia Internacional a la Universitat de Barcelona. L'expert ha denunciat la desinversió de l'Estat a Catalunya en l'àmbit de les infraestructures ferroviàries. «L'any 2022, a Rodalies de Catalunya hi va haver 284 dies amb incidències greus, més de 3 de cada 4 dies hi va haver incidències greus, a Madrid hi ha 100 incidències greus per cada 144 que en tenim nosaltres», ha lamentat Gràcia.

Així mateix, ha donat més xifres per demostrar la manca d'inversió en el sistema ferroviari català. «Per cada dues incidències que tenen a Madrid, nosaltres en tenim tres, penseu que de cada 3 incidències 2 són degudes a problemes d'infraestructures, per això, cal recordar que entre 1990 i 2018 a Madrid per quilòmetres de Rodalies es va invertir 3,5 del que es va invertir per quilòmetre a Catalunya», ha subratllat el professor.

En la mateixa línia s'ha manifestat la portaveu de la Plataforma Vies Dignes, Anna Gómez, que ha afirmat que hi ha hagut una «desinversió brutal que ens ha portat al límit, ara, sí que és veritat que hi ha una inversió espectacular, però perquè volen posar les mercaderies perquè passin cap a Europa i els interessa políticament un corredor mediterrani, no perquè tinguin el desig de salvar les feines i les vides de les persones que vivim a Tarragona», ha afirmat la portaveu.

A més, ha apuntat que a partir de l'1 d'octubre quan es posi en marxa el Pla Alternatiu de Transports, arran de les obres del túnel de Roda de Berà, serà molt complicada la mobilitat. «A 19 dies del tall, que és el més important, no està arreglat, això és una falta de deixadesa», ha etzibat.

L'acte ha acabat amb el Cant dels Segadors, crits d'independència i amb la crema d'una bandera espanyola per part d'una persona de les primeres files dels assistents a l'acte. L'actuació de la Xaranga de Tarragona ha posat el punt final a la mobilització.

