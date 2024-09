Tarragona celebra la Diada amb l'ofrena floral a Rafael Casanova

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona ha celebrat la tradicional ofrena floral al monument Rafael Casanova, amb motiu de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya de l’11 de setembre. La tinent d’alcalde de Cultura, Sandra Ramos, ha estat l’encarregada de fer el discurs institucional en nom de l’Ajuntament de Tarragona, ja que l’alcalde no hi ha assistit per un problema de salut.

Ramos ha defensat «el sentiment de pertinença que tenim a la terra, a Catalunya. La formació de la nostra identitat ha evolucionat al llarg del temps, però la defensa de la nostra llengua es manté. Tenim un poble amb un futur meravellós».

La consellera de Cultura també ha remarcat la riquesa històrica de Tarragona i «el seu patrimoni cultural, que és un reflex de la diversitat i riquesa de Catalunya. Perquè aquesta diversitat és la nostra fortalesa i hem de continuar treballant plegats per mantenir la cohesió social i la convivència pacifica».

I ha afegit: «Vivim en una Catalunya plena, no on falta ningú, per això el lema d’aquest any: 'Molts cors, un sol batec', té més força que mai. La Diada ens uneix com a ciutadania i dóna sentit a aquest sentiment de pertinença. Hem demostrat i demostrem de forma constant i continuada la resistència, el nostre esperit de superació i això ens fa més forts».

Un cop acabat el discurs, la corporació municipal ha fet l’ofrena floral. Posteriorment, més de 50 entitats, entre institucions, entitats socials, culturals, polítiques, esportives i econòmiques; han anat fent l’ofrena esglaonadament.

En finalitzar, les quatre colles castelleres de la ciutat han realitzat els pilars d’homenatge. L’acte ha comptat amb l’acompanyament musical de la Banda Unió Musical de Tarragona i el Cor Gregal que han interpretat El Cant del Poble i Els Segadors.

Et pot interessar: