Mor l'arqueòleg alemany Theodor Hauschild, clau en l'estudi de la Tàrraco Romana

Tarragona ha perdut una de les figures més rellevants en l'estudi i la preservació del seu patrimoni històric. L'Ajuntament de la ciutat ha expressat el seu profund pesar per la mort de l'arqueòleg i arquitecte alemany Theodor Hauschild, reconegut per la seva contribució decisiva a la investigació de la Tàrraco Romana. Hauschild, que va dedicar gran part de la seva vida a la recuperació de monuments de Catalunya, va jugar un paper fonamental en la restauració de la Muralla Romana de Tarragona, on el 1983 va descobrir un dels carreus interiors. També va investigar altres elements crucials com el mausoleu romà de Centcelles.

El seu treball va ser reconegut àmpliament al llarg de la seva carrera. El 1984, la Universitat de Barcelona li va concedir el títol de doctor honoris causa. Posteriorment, el 1996, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi, i el 2008, Tarragona el va declarar fill adoptiu en reconeixement a la seva valuosa contribució a la ciutat.

El conseller de Patrimoni i Territori, Nacho García Latorre, ha lamentat la seva pèrdua, destacant que «Tarragona li deu molt per la seva important tasca investigadora de la Tàrraco Romana». García Latorre ha subratllat la importància de les descobertes de Hauschild, especialment la definició de les tres terrasses de la Part Alta: el Fòrum Provincial, el recinte de culte i el Circ.

«En definitiva, una gran pèrdua per a la investigació de Tàrraco», ha afegit. L'Ajuntament de Tarragona ha volgut traslladar el seu condol a la família i amics de Hauschild, destacant el llegat perdurable que deixa en el patrimoni històric de la ciutat.

