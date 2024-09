Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exregidor de l'Ajuntament de Tarragona Ramon Grau i Gràcia ha mort a l'edat de 87 anys. Grau, nascut a Xàtiva el 1936, va ser una figura destacada a la política i la cultura tarragonines durant més de dues dècades, deixant un llegat important tant al consistori com al Parlament de Catalunya.

Grau es va traslladar a Tarragona, on va estudiar Pintura-escultura a l'escola d'Art de la Diputació abans de graduar-se en Arts Aplicades a l'Escola Llotja a Barcelona. Va desenvolupar la seva carrera com a decorador. Va presidir el col·legi professional de decoradors i va ser vicepresident de Dirigents de Marketing de Tarragona.

Va iniciar la seva trajectòria política com a regidor per Convergència i Unió a les primeres eleccions municipals de 1979, mantenint-se en el càrrec durant 15 anys. Durant aquest període, va assumir les carteres de Cultura i Urbanisme, sent responsable de la Regidoria d'Urbanisme entre 1989 i 1992.

El 1992, Grau va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, on va destacar com a vicepresident de la comissió parlamentària d'estudi del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta). A més, va ser l'artífex de la proposició no de llei que va impulsar la candidatura de Tarragona com a Patrimoni de la Humanitat, una iniciativa que va rebre el suport unànime de tots els grups parlamentaris a la Comissió de Cultura.

A més, Grau i Gràcia també es va implicar sempre en la ciutat i el seu teixit mediàtic i va col·laborar com a articulista habitual a Diari Més.

Grau i Gràcia estarà demà dijous a la Sala 7 del Tanatori de Tarragona on restarà fins a les 16:00 h. A les 16:30 se celebrarà una cerimònia civil al tanatori.