Junts marxa del Congrés per anar a la Diada i facilita l'aprovació d'una moció del PP contra el finançament singular

Els diputats de Junts al Congrés dels Diputats han anunciat que no participaran en les votacions previstes per aquest dimecres a la cambra baixa perquè aniran a les manifestacions i actes de la Diada. Segons han confirmat a l'ACN fonts de la formació, han decidit no delegar el vot en les mocions que es resoldran aquesta tarda, entre elles una del PP sobre el model de finançament que, previsiblement, s'aprovarà gràcies als vots dels populars, Vox, UPN i Coalició Canària. Aquest tarda també està prevista una votació sobre el reconeixement del dirigent opositor veneçolà Edmundo Gonzàlez com a guanyador de les eleccions celebrades al país sud-americà aquest mes de juliol.

«Junts és al Congrés per Catalunya i avui és la Diada Nacional de Catalunya. Fins el darrer moment hem intentat que al ple es votés dimarts i dijous, com es fa habitualment al Congrés. No ha estat així i s'ha decidit no respectar la Diada», han argumentat des del grup que encapçala Míriam Nogueras.

«Els diputats i diputades de Junts per Catalunya tenim clar que no fallarem als catalans que són a qui representem i el nostre lloc, avui a la tarda és als carrers fent costat als catalans i les catalanes per defensar les reivindicacions i els anhels de la nostra nació», agreguen.

